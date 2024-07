Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick, welche Neuerungen im kommenden Monat erscheinen. Nun hat der Hersteller aus Cupertino bestätigt, dass drei neue Titel im kommenden Monat auf Apple Arcade erscheinen.

Apple Arcade kündigt drei neue Spiele für August 2024 an

Bei Apple Arcade handelt es sich um einen Spiele-Abo-Dienst, bei dem ihr für einen monatlichen Pauschalbetrag Zugriff auf über 200 Spiele für verschiedene Geräte habt. Im August wird das Spiele Angebot mit drei Titeln erweitert. Die Rede ist von Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ und Castle Crumble. Zugegebenermaßen steht das zuletzt genannte Spiel bereits auf Apple Arcade bereit, erscheint im kommenden Monat allerdings auch für Vision Pro.

Temple Run: Legends von Imangi Studios

In Temple Run: Legends (das Spiel erscheint am 01. August 2024) kann man rennen, schwimmen, springen und sich einer Legion von Helden anschließen. Neben dem klassischen Endloslauf-Modus können Spieler das alte Aperion mit neuen Spielmodi, dynamischen Herausforderungen und Belohnungen, sowie über 500 Levels im Story-Modus erkunden. Beim Bestreiten ihres nächsten Abenteuers werden Spieler aufregende Klimazonen durchqueren, mit faszinierenden Bewohnern und Kreaturen interagieren und einzigartigen, völlig neuen Charakteren begegnen.

Vampire Survivors+ von Poncle

Während Spieler in der giftigen, teuflischen Umgebung von Vampire Survivors+ (erscheint am 01. August 2924) um ihr Leben kämpfen, wird eine völlig neue Welt des Grauens entfesselt. Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen kreuzen nächtliche Kreaturen ihren Weg und zwingen sie, sich auf den guten Willen ihrer Mitüberlebenden zu verlassen, um zu überleben. Knoblauch, ein Kreuz und ein Zauberstab sind zwar nützliche Hilfsmittel, um ihre Feinde zu besiegen, aber die Verantwortung liegt letztendlich in ihren Händen, wenn sie ihre Kräfte gegen die tödlichen Kreaturen auf ihrem Touchscreen testen. Dieses mehrstufige Spiel verfügt über eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten, darunter auch einen Mehrspielermodus, in dem bis zu vier Spieler die Untoten auf demselben Gerät erschlagen können, indem sie Gamecontroller miteinander verbinden, um gemeinsam zu spielen.

Castle Crumble von Orbital Knight

In diesem physikbasierten Puzzlespiel begibt man sich auf ein Abenteuer durch eine Vielzahl von Königreichen und einzigartigen Biomen, um die Burgen des Feindes zu zerstören. Die einzigartige Steuerung erlaubt es Spieler, mit ihren Händen die Schwachstellen der Schlösser mit Hilfe von mächtigen Explosionen, mystischen Zaubern und geheimnisvollen, freischaltbaren Boosts präzise anzuvisieren und dabei zu beobachten, wie diese in ihren Wohnzimmern in die Luft fliegen.

Ab dem 29. August 2024 könnt ihr mit Apple Vision Pro in der räumlichen Version des hoch bewerteten physikbasierten Puzzlespiels Castle Crumble fantastische Schlösser mit jedem Streichen und jeder Bewegung ihrer Finger und in jedem beliebigen Raum einreißen. Das Spiel reiht sich ein in einen wachsenden Katalog an unterhaltsamen räumlichen Games, die neue Spielmöglichkeiten eröffnen, indem sie digitale Inhalte mit der physischen Welt verschmelzen und so ein immersives Erlebnis bieten, das nur mit der Vision Pro möglich ist.

