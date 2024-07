Apple und Google haben ein neues Datenübertragungs-Tool vorgestellt, mit dem Nutzer ihre Google Fotos-Sammlungen direkt auf iCloud Fotos übertragen können. Damit wird die bisherige Zusammenarbeit zwischen Apple und Google erweitert, die im Jahr 2021 die Übertragung von iCloud Fotos zu Google Fotos ermöglichte. Das Tool ist Teil des Data Transfer Project und soll die Interoperabilität zwischen digitalen Plattformen verbessern.

Google Fotos zu iCloud Fotos übertragen

Die Zusammenarbeit von Apple und Google ist Teil des Data Transfer Project, einer Open-Source-Initiative, die sich auf die Datenübertragbarkeit zwischen verschiedenen Online-Plattformen konzentriert. In einem Blog-Beitrag erklärt die Data Transfer Initiative, dass die Unterstützung für die Übertragung von Fotos und Videos von Google Fotos zu iCloud Fotos im Laufe der nächsten Woche eingeführt wird.

Apple hat bereits einen passenden Support-Artikel veröffentlicht, der den Prozess der Übertragung von Sammlungen von Google Fotos zu iCloud Fotos beschreibt. Apple gibt an, dass der Dienst in über 240 Ländern und Regionen verfügbar sein wird. Der Dienst ist nicht für Kinderkonten oder verwaltete Apple ID-Konten verfügbar. Außerdem können keine Foto- und Videodaten in iCloud importiert werden, wenn der erweiterte Datenschutz aktiviert ist.

Hier die wesentlichen Merkmale des Transferprozesses:

Direkte Übertragung : Die Nutzer müssen ihre Fotos oder Videos nicht mehr herunterladen, da die Übertragung direkt zwischen Google- und iCloud-Servern erfolgt.

: Die Nutzer müssen ihre Fotos oder Videos nicht mehr herunterladen, da die Übertragung direkt zwischen Google- und iCloud-Servern erfolgt. Datenerhalt : Bei der Übertragung werden keine Fotos aus Google Fotos gelöscht, sodass die Nutzer ihre ursprünglichen Sammlungen behalten können.

: Bei der Übertragung werden keine Fotos aus Google Fotos gelöscht, sodass die Nutzer ihre ursprünglichen Sammlungen behalten können. Zeitrahmen: Je nach Datenvolumen kann die Übertragung zwischen einigen Stunden und einigen Tagen dauern.

So startet ihr die Übertragung:

Geht zu Google Datenexport Befolgt die Anweisungen, um einen Export aus Google Fotos zu starten. Wählt als Ziel „Apple – iCloud-Fotos“ aus, um die Dateien zu übertragen, und meldet euch mit eurer Apple-ID an. Tippt auf „Zulassen“, um Google die Berechtigung zu erteilen, Fotos und Videos zu iCloud hinzuzufügen.

