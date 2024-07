Gestern veröffentlichte Apple TV+ bereits einen mysteriösen zur 2. Staffel von „Severance“. Am herutigen Tag legen die Verantwortlichen noch einmal nach und geben den Starttermin für die Fortsetzung bekannt. Ein paar Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis es los geht.

Apple TV+ kündigt Starttermin für „Severance – Staffel 2“ an

Die erste Staffel von „Severance“ erfreute sich großer Beliebtheit und viele Fans der Serie fragten sich bereits, wann die zweite Staffel auf Apple TV+ startet. Am heutigen Tag gibt es die Antwort.

Apple TV+ hat den Premierentermin für die zweite Staffel des weltweit gefeierten und mit einem Emmy ausgezeichneten Arbeitsplatzthrillers „Severance“ bekannt gegeben und einen kleinen Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel gegeben.

Die zweite Staffel von „Severance“ wird von Ben Stiller inszeniert und produziert. Die 10-teilige Serie wurde von Dan Erickson kreiert, geschrieben und produziert. Die Serie startet am 17. Januar 2025 mit der ersten Folge auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags bis zu 21. März 2025 neue Episoden.

In „Severance“ leitet Mark Scout (Adam Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Abfindungsverfahren unterzogen haben, bei dem ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben chirurgisch getrennt werden. Dieses gewagte Experiment in Sachen „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich entwirrenden Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst. In Staffel zwei erfahren Mark und seine Freunde die schlimmen Folgen, wenn sie mit der Abfindungsbarriere spielen, was sie noch tiefer ins Elend führt.

In der zweiten Staffel ist das Star-Ensemble wieder vereint, darunter der Emmy-Award-Nominierte Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, der Emmy-Award-Gewinner John Turturro, der Oscar-Preisträger Christopher Walken und die Oscar- und Emmer-Award-Preisträgerin Patricia Arquette. Darüberhinaus stoßt Sarah Bock zur Besetzung hinzu.

