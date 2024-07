Google Maps hat ein Update für iOS- und Apple CarPlay-Nutzer veröffentlicht, mit dem die aktuelle Geschwindigkeit in der Kartenansicht angezeigt wird. Die Ergänzung, die bisher nur für Android-Geräte verfügbar war, soll die Sicherheit beim Fahren erhöhen, indem sie den Nutzern hilft, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

Google Maps erhält Live-Tachometer

Die neue Tachoanzeige erscheint während der Navigation und zeigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Kilometern oder Meilen pro Stunde an, je nach Standort des Nutzers. Die Farbe der Geschwindigkeitsanzeige ändert sich, wenn die Höchstgeschwindigkeit überschritten wird und ermutigt den Fahrer so auf subtile Weise, die zulässige Geschwindigkeit einzuhalten.

Google betont, dass die Geschwindigkeitsanzeige „nur zu Informationszwecken“ dient und rät den Fahrern, sich in erster Linie auf das eingebaute Tachometer ihres Fahrzeugs zu verlassen, um genaue Geschwindigkeitsmessungen zu erhalten. Google hat zudem gegenüber TechCrunch bestätigt, dass die neue Funktion weltweit für iOS-Nutzer bereitgestellt wird.

Die Funktion wird in Wellen freigeschaltet, sodass Googles Live-Tachometer in euerer App möglicherweise noch nicht zur Verfügung steht. Falls verfügbar, könnt ihr sie in den Einstellungen unter den Navigations-Optionen aktivieren.

