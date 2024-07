In einer Produktvorstellung in Paris präsentierte Samsung eine Reihe neuer Geräte, darunter der Galaxy Ring, das Galaxy Z Fold6 und Z Flip6, die Galaxy Watch Ultra und neue Galaxy Buds3 Pro.

Galaxy Ring mit Leichtbauweise

Der unbestrittene Star der Show war der Galaxy Ring – Samsungs erster Vorstoß in die Welt der intelligenten Schmuckstücke. Dieser unscheinbare Ring, erhältlich in neun Größen und drei Farben, birgt eine Fülle von Sensoren. Er misst Bewegungen, Hauttemperatur sowie Herzfrequenz und wiegt dabei erstaunlich wenig: zwischen 2,3 und 3,0 Gramm, je nach Größe. Trotz seines überwiegend aus Kunststoff bestehenden Inneren verspricht Samsung Widerstandsfähigkeit gegen Wasser bis zu 100 Meter Tiefe.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und der Fähigkeit, als Fernbedienung für Galaxy-Smartphones zu fungieren, positioniert sich der Ring als vielseitiger Begleiter. Der Verkaufspreis in Höhe von 449 Euro mag manchen überraschen, doch Samsung setzt darauf, dass Technik-Enthusiasten zuschlagen.

Faltbare Smartphones: Die nächste Generation

Die neuen Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 setzen den Trend der faltbaren Geräte fort. Das Flip6 startet bei 1199 Euro und behält somit den Preis seines Vorgängers bei, während das Fold6 als Spitzenmodell bei 1999 Euro startet. Samsung rechtfertigt dies mit dem wachsenden Premiumsegment und dem Kundenwunsch nach Spitzentechnologie.

Der verbaute Snapdragon-8-Gen-3-Chip von Qualcomm soll dank größeren Kühlelementen zu neuen Höchstleistungen getrieben werden. Das soll unter anderem den KI-Berechnungen auf dem Gerät zugutekommen, auch wenn rund 80 Prozent der KI-Fähigkeiten der Geräte aus der Google-Cloud kommen sollen. Hervorzuheben sind die verbesserten Kamerasysteme. Das Flip6 erhält beispielsweise die 50-Megapixel-Kamera der S24-Serie, während beide Modelle mit KI-gestützten Features wie verbesserten Porträtaufnahmen und Echtzeit-Übersetzungen aufwarten.

Galaxy Watch Ultra: Apple Watch Ultra für Android

Mit der Galaxy Watch Ultra und Watch7 will Samsung neue Maßstäbe im Bereich der Smartwatches setzen, ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Die Galaxy Watch Ultra positioniert sich mit seinem robusten Titangehäuse als direkter Konkurrent zur Apple Watch Ultra. Auch in den anderen Bereichen (wie beispielsweise ein Display mit bis zu 3000 Nits) hat sich Samsung von Apple inspirieren lassen, sodass ein direkter Vergleich spannend werden wird. Die Galaxy Watch Ultra startet bei 699 Euro).

Die Watch7, als erschwinglichere Alternative für 399 Euro, teilt sich mit der Ultra den aktuellen Exynos W1000 Chip. Dieser in 3-Nanometer-Technik gefertigte Prozessor verspricht Leistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz. Beide Uhren nutzen Googles Wear OS 5, was eine nahtlose Integration in das Android-Ökosystem ermöglicht.

Galaxy Buds3 Pro: Licht am Ohr

Im Audiobereich überraschen die Galaxy Buds3 Pro mit einem radikalen Designwechsel. Die langen Stile erinnern an Apples AirPods Pro 2, setzen sich aber durch eine neue Leuchtleiste ab. Diese visuelle Spielerei soll neue Möglichkeiten der Nutzerinteraktion bringen. So kann das Licht unter anderem signalisieren, wenn der Akku zur Neige geht. Ob und wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Die Buds3 Pro sollen laut Samsung mit sattem Sound sowie einer fortschrittlichen Geräuschunterdrückung beeindrucken und positionieren sich mit einem Preis von 249 Euro im Premium-Segment.

Die günstigeren Galaxy Buds3 verzichten auf einige Extras wie Ambientemodus und Beleuchtung, sollen aber für 179 Euro dennoch eine solide Audioqualität bieten.

