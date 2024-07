In der jüngeren Vergangenheit haben wir euch regelmäßig über den TV-Streaming-Anbieter informiert. Mal gab es spannende Rabatt-Aktionen und mal wurden neue Kanäle zum Portfolio des Anbieters hinzugefügt. Aktuell lässt sich wieder bares Geld sparen. So erhaltet ihr bei Amazon satte 50 Prozent auf waipu.tv Perfect Plus und waiput.tv Comfort.

50 Prozent Rabatt auf waipu.tv

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 17. Juli 2024 gibt es bei Amazon eine 50%-Aktion auf waipu.tv. Ihr habt die Qual der Wahl und entscheidet zwischen den Paketen waipu.tv Perfect Plus und waiput.tv Comfort. Anschließend legt ihr noch fest, ob ihr Prepaid-Guthaben für je sechs oder zwölf Monate erwerben möchtet. Den halben Preis zahlt ihr so oder so. Der Rabatt wird während des Bestellvorgangs an der Kasse abgezogen. Wundert euch somit nicht, dass ihr erst im letzten Schritt den rabattierten Preis zu Gesicht bekommt. Das Paket endet automatisch, so dass keine Kündigung erforderlich ist. Das Prepaid-Angebot gilt für Neukunden und Benutzerkonten im Free-Status.

waipu.tv Perfect Plus

waiput.tv Comfort

waipu.tv ist die Komplettlösung für eure TV-Unterhaltung. Erlebt Fernsehen wann, wie und wo ihr wollt. Fernsehen ist da, wo Ihr WLAN ist. Auf allen Ihren Endgeräten: Fernseher, Smartphone, Tablet, Browser, Samsung TV, Android TV, LG TV, Roku OS, Amazon Fire TV, Apple TV und Google Chromecast.

-> Hier geht es zur 50 Prozent Rabatt-Aktion auf waipu.tv

