Man muss schon verdammt lange zurück denken, um sich an die Beats „Pill Dudes“-Kamapgne zu erinnern. Ehrlicherweise muss sich auch lange zurück denken, um sich an den letzten Beats Pill Lautsprecher zu erinnern. Vor wenigen Tagen hat Apple den neuen Beats Pill Lautsprecher angekündigt und gleichzeitig bringt der Hersteller auch die „Pille Dudes“-Kampagne zurück.

Die „Pill Dudes“ sind zurück

Lang, lang ist es her. Die erste Generation seiner Pull-Lautsprecher brachte Beats im Jahr 2012 auf den Markt. Dies war deutlich vor der Zeit, als Beats durch Apple übernommen hat. Gleichzeitig brachte Beats damals die Beats „Pill Dudes“-Kampagne an den Start, um die neuen Lautsprecher zu bewerben. Zu sehen waren die Pill-Lautsperche als lebende Charaktere. Die Kampagne war damals so erfolgreich, dass Beat sogar Lautsprecher Ständer in Form der Pill Dudes verkaufte.

Nun ist die Kampagne zurück und Apple bewirbt die neuen Pill-Lautsprecher, die erst vor wenigen Tagen angekündigt wurden. Dieses Mal wurden die Figuren allerdings als „Pill People“ zum Leben erweckt. Diese sind in insgesamt vier Clips in den Hauptollen zu sehen. Die Videos hören auf die Bezeichnung „Pill People are back“, „Pill People are Seriously“, „Pill People are Nero Babies“ und „Pill People Back It Up.

Bei dem von Grund auf neu entwickelten neuen Beats Pill Lautsprecher setzt Apple unter anderm auf einen verbesserten Sound, IP67-Zertifizeirung, USB-C Anschluss für Audio und zum Aufladen, bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und mehr. Der neue Beats Pill ist in den Farben Mattschwarz, Signalrot und Champagner erhältlich. In Deutschland kann der Lautsprecher ab Dienstag, 6. August 2024 für 169,95 Euro über den Apple Online Store bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt hierzulande ab Donnerstag, 8. August 2024.

