Wir blicken traditionell am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht „Me“ auf dem Apple Video-Streaming-Dienst zur Ansicht bereit. Darüberhinaus ist ein weiterer Apple Original-Film gestartet. Dieses läuft aber zunächst in den Kinos, bevor dieser zu einem späteren Zeitpunkt auf Apple TV+ zur Verfügung steht.

„Me“ startet auf Apple TV+

Steht ihr auf Sci-Fi-Serien? Dann könnte „Me“ genau die richtige Serie für euch sein. Bei „Me“ handelt es sich um eine filmische Coming-of-Age-Geschichte von Barry L. Levy („Vantage Point“).

„Me“ folgt einem 12-jährigen Jungen namens Ben, der sich in den Wirren der Mittelschule befindet (inklusive Tyrannen, Schwärmereien und Schultänzen!), während er sich an eine neu zusammengewürfelte Familie gewöhnt und erkennt, dass er Superkräfte hat. Während der 10-teiligen Staffel begibt sich Ben auf eine Reise der Selbstfindung und erfährt, was es wirklich bedeutet, Superkräfte zu haben. In seiner Stiefschwester Max findet er eine Verbündete, die ihm hilft, diese Kräfte zu nutzen und die Geheimnisse hinter den Mysterien und Tragödien seiner Gemeinde aufzudecken… während er gleichzeitig versucht, sich damit abzufinden, was es bedeutet, Ben zu sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Apple Original-Film „Fly Me to the Moon“ startet in den Kinos

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch den finalen Trailer zu „Fly Me to the Moon“ präsentiert. Am heutigen Freitag startet der Apple Original Film in den Kinos (bei uns Deutschland feierte der Film bereits am gestrigen Kino-Donnerstag seine Premiere).

Apple TV+ beschreibt den Film wie folgt

„Fly Me to the Moon“ mit Scarlett Johansson und Channing Tatum ist ein scharfsinniges, stilvolles Comedy-Drama vor der hochriskanten Kulisse der historischen Mondlandung von Apollo 11 der NASA. Um das öffentliche Image der NASA zu verbessern, fliegen die Funken in alle Richtungen, als die Marketingexpertin Kelly Jones (Johansson) die ohnehin schon schwierige Aufgabe von Startleiter Cole Davis (Tatum) verwüstet. Als das Weiße Haus die Mission für zu wichtig hält, um zu scheitern, wird Jones angewiesen, als Ersatz eine vorgetäuschte Mondlandung zu inszenieren, und der Countdown beginnt tatsächlich…

In der Hauptrolle sind neben Scarlett Johansson, Channing Tatum auch Nick Dillenburg auch Anna Garcia zu sehen. Regie führt Greg Berlanti und zu den Produzenten gehören Scarlett Johansson, Jonathan Lia und Keenan Flynn.

Über den Start von „Fly Me to the Moon“ auf Apple TV+ haben sich die verantwortlichen Manager noch nicht geäußert. Vorab gibt es den Trailer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren