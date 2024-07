Am heutigen Freitag (12. Juli 2024) feiert Apple Vision Pro heute ihren Verkaufsstart in Deutschland und in einer Handvoll weiterer Länder. Apple Vision Pro ist ab 3.999 Euro über den Apple Online Store mit einer Speicherkapazität von 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich.

Im Februar dieses Jahres feierte Apple Vision Pro ihren Verkaufsstart in den USA. Anschließend dauerte es bis Ende Juni, bis die Apple Computerbrille ihren internationalen Verkaufsstart feiert. Konkret ist Apple Vision Pro seit dem 28. Juni in Festlandchina, Hongkong, Japan und Singapur verfügbar.

Am heutigen folgt die nächste Welle des Apple Vision Pro Verkaufsstarts. Ab sofort ist das Apple Headset in Deutschland, Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien erhältlich. Dies bedeutet, dass vorbestellen ihre Apple Computerbrille ausgeliefert bekommen und diese gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores erhältlich ist.

Seit heute bietet Apple auch in seinen Stores 30-minütige Demo-Session für Vision Pro an. Apple Mitarbeiter helfen dabei, die optimale Passform zu finden und passende Einstellungen vorzunehmen. Darüber hinaus kann man die vielfältigen Möglichkeiten des räumlichen Computing erkunden – von wegweisenden Erlebnissen im Entertainment bis hin zu einer unendlichen Leinwand für Lieblings-Apps und vieles mehr. Wann die nächste Demo-Session in einem Store in eurer Nähe verfügbar ist, könnt ihr hier prüfen.

