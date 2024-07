Seit Kurzem steht eine neue WhatsApp Beta für Android für Teilnehmer am Testprogramm bereit. Genau genommen kann die WhatsApp Beta für Android in Version 2.24.15.8 heruntergeladen werden. Warum erzählen wir euch das als Apple-Blog? Wir gehen davon aus, dass die Funktion, die WhatsApp derzeit unter Android testet, zukünftig auch auf dem iPhone zur Verfügung steht. Es geht um die automatische Echtzeit-Übersetzung von Nachrichten.

WhatsApp arbeitet an automatischen Echtzeit-Übersetzung von Nachrichten

WhatsApp arbeitet weiter daran, die Kommunikation zu verbessern. Nachdem sich kürzlich die Möglichkeit in einer WhatsApp-Beta zeigte, dass Sprachnachrichten transkribiert werden, taucht in einer neuen Beta eine weitere spannende Neuerung auf. WhatsApp arbeitet an einer automatischen Echtzeit-Übersetzung von Nachrichten. Allerdings ist diese Funktion noch nicht freigeschaltet.

Die Kollegen von WABetaInfo berichten, dass die neue Funktion auf der Live-Übersetzungstechnologie von Google basiert. Die Übersetzung soll lokal auf dem Gerät und nicht in der Cloud ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass keine Daten an externe Server gesendet werden, um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren. Benutzer müssen in Sprachpakete herunterladen, um diese Funktion zu aktivieren und sicherzustellen, dass sie jederzeit auf Übersetzungen in ihren bevorzugten Sprachen zugreifen können.

Aktuell ist noch nicht bekannt, welche Übersetzungen zum Start zur Verfügung stehen werden. Es ist denkbar, dass zum Start nur bestimmte Sprachen zur Auswahl stehen und das Ganze mit zukünftigen Updates erweitert wird.

Mit der neuen Übersetzung-Funktion können Anwender problemlos in verschiedenen Sprachen kommunizieren, ohne dass externe Apps ihre Nachrichten übersetzen müssen.

