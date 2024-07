An dieser Stelle haben wir einen kurzen Device-Tipp für euch. Besitzer einer PlayStation 4 und PlayStation 5 haben aktuell die Möglichkeit, sich 3 Gratis-Monate Apple TV+ zu sichern. Immer mal wieder haben Apple und Sony in der Vergangenheit kooperiert und nun gibt es die nächste Aktion.

Apple TV+: 3 Gratis-Monate für Besitzer einer PlayStation 4 & PlayStation 5

Caschy ist auf eine spezielle Sony-Webseite gestoßen, über die Besitzer einer PlayStation 4 und PlayStation 5 die Möglichkeit haben, sich den Apple Video-Streaming-Dienst „Apple TV+“ drei Monate kostenlos zu sichern. Ein paar Aspekte gilt es dabei zu beachten.

Zunächst einmal ist das Angebot bis zum 22. September 2024 gültig. Um dieses nutzen zu können, müsst ihr die Apple TV App auf der PlayStation 5 oder PlayStation 4 öffnen und euch mit eurer Apple ID anmelden. Falls ihr noch keine Apple ID besitzt, so müsst ihr im Vorfeld eine erstmal. Nach der Anmeldung startet euer Probeabo. Beachtet, dass das Angebot nur für neue und qualifizierte, wiederkehrende Abonnenten von Apple TV+ gilt. Das Ganze ist auf ein Angebot pro PlayStation-Gerät, Konto für PlayStation Network und Apple ID beschränkt. Der Tarif verlängert sich bis zur Kündigung automatisch zum monatlichen Preis in eurer Region. Falls ihr ausschließlich das Probe-Abo nutzen möchtet, denkt in jedem Fall an die rechtzeitige Kündigung.

Apple TV+ ist Ende 2019 mit einer Handvoll Serien und Fame gestartet. In den letzten Jahren ist das Portfolio auf eine Vielzahl an Originals angewachsen. Auch wenn nicht alle Serien und Filme alle Nutzer ansprechen, sind ein paar echte Highlights dabei.

