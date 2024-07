Apple CEO Tim Cook und Apple Senior Vice President of Services Eddy Cue nehmen an diesem Wochenende an der jährlichen Sun Valley Conference in Sun Valley Teil, so Reuters. Jahr für Jahr treffen sich im Rahmen der Veranstaltung namhafte Größen aus der Medien-, Finanz- und Technologiebranche.

Apple CEO Tim Cook und Service-Chef Eddy Cue nehmen an der Sun Valley-Konferenz teil

Tim Cook und Eddy Cue sind Stammgäste der Sun Valley Conference. Diese wird übrigens auch gerne als „Camp für Milliarde“ bezeichnet, da neben Golfen, Rafting und anderen Aktivitäten auch Millionen-schwere Deals eingefädelt werden.

Neben Cook und Cue sind in diesem Jahr auch wieder zahlreiche namhafte Persönlichkeiten bei der Sun Valley-Konferenz anwesend, darunterJeff Bezos von Amazon, Oprah Winfrey, Sam Altman, CEO von OpenAI, John Donahoe, CEO von Nike, Ken Yoshida, CEO von Sony, Bill Gates, Mark Benioff, CEO von Salesforce, Neal Mohan, CEO von YouTube, Masayoshi Son, CEO von SoftBank, Sundar Pichai, CEO von Alphabet, Mark Zuckerberg, CEO von Meta, und Bob Iger, CEO von Disney.

