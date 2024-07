Apple veranstaltete am 10. Juli ein spezielles Medientreffen in New York City, bei dem die Gaming-Fähigkeiten der Geräte des Unternehmens im Mittelpunkt standen. Die Veranstaltung bot einen Einblick in die neuesten Funktionen und Hardware-Verbesserungen, die ganz auf Spiele ausgerichtet sind.

Spiele-Highlights auf iPhone, iPad und Mac

Auf der Veranstaltung, über die Macotakara berichtet, standen verschiedene Apple-Produkte im Mittelpunkt, darunter das iPhone 15 Pro Max, M4 iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air und iMac. Die geladenen Gäste hatten die Möglichkeit, die Geräte mit verschiedenen Gaming-Peripheriegeräten zu testen, darunter Backbone-Controller für iPhones und PlayStation DualSense-Controller für Macs und iPads.

Zu den Highlights der präsentierten Spiele gehörten:

Resident Evil 7 Biohazard

Valheim

Assassin’s Creed Mirage

Diablo Immortal

Zenless Zone Zero

Palworld

Apples Gaming-Strategie entwickelt sich weiter

Wenn man sich die Mac-Produktpalette vor ein paar Jahren ansieht, gab es eine Mischung aus integrierten und dedizierten GPUs, was bei der Entwicklung von Spielen für zusätzliche Komplexität sorgen kann. Mittlerweile hat das Unternehmen das Problem mit Apple Silicon praktisch vollständig eliminiert und eine einheitliche Spieleplattform für iPhone, iPad und Mac geschaffen. Sobald ein Spiel für eine Apple-Plattform entwickelt wurde, ist es ein relativ unkomplizierter Prozess, es auf die anderen beiden zu übertragen. Dabei ist Apples Hardware bereit für AAA-Games. So bieten die neuen Chips unter anderem hardwarebeschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading, die für das Rendering von High-End-AAA-Games entscheidend sind.

Ein weiterer wichtiger Schritt war ein neues Toolkit von Apple für die Portierung von Windows-Spielen auf dem Mac. Dieses Toolkit bietet Entwicklern eine Emulationsumgebung, mit der sie beurteilen können, wie gut ihre Spiele auf macOS laufen, ohne neuen Code schreiben zu müssen. Das Toolkit enthält einen Metal Shader Converter, der von Entwicklern für seine Effizienz bei der Konvertierung von Shader-Code gelobt wird.

Auf der Veranstaltung wurden auch bevorstehende Softwareverbesserungen hervorgehoben, die darauf abzielen, die Spieleleistung im Apple-Ökosystem zu verbessern. iOS 18 führt den Game Mode für iPhones ein, der die Leistung für Spielesessions optimieren kann. Für Entwickler erleichtert das Game Porting Toolkit künftig die Portierung von macOS-Spielen auf iOS. Auch die Audioverbesserungen wurden nicht vernachlässigt: iOS 18 erweitert AirPods Personalized Spatial Audio um dynamisches Head-Tracking für Spiele, was eine geringere Audio-Latenz verspricht.

