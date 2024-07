Apples Vision Pro Headset erhält ein entscheidendes Upgrade. So ist das Developer Strap nun auch in Deutschland erhältlich. Das spezielle Zubehör erweitert die Funktionalität des Headsets mit einem USB-C-Adapter für Datenübertragungen und richtet sich primär an Softwareentwickler.

Funktionen des Developer Strap

Ab sofort ist Apple Vision Pro bei uns in Deutschland erhältlich (hier im Apple Online Store). Darüberhinaus steht hierzulande ein weiteres Vision Pro Accessoire bereit. Das unscheinbare Developer Strap entfesselt verborgene Fähigkeiten der Vision Pro. So erhalten Entwickler für 329 Euro einen USB-C-Anschluss, den man auch für Datenübertragungen nutzen kann – denn der bereits vorhandene USB-C-Port des Akkupacks ist nur für die Energiezufuhr bestimmt.

Für Entwickler, die mit Beta-Versionen von visionOS hantieren, ist dies von unschätzbarem Wert, so lassen sich die Daten schnell kabelgebunden übertragen und die Beta-Software einfacher zurücksetzen. Mit dem Developer Strap können Entwickler auch einen direkten Video-Feed von Apple Vision Pro mit Reality Composer Pro erfassen, was zwar auch über Wi-Fi möglich ist, aber über USB-C besser ablaufen soll.

Hier einige Highlights des Developer Strap:

Ethernet-Anbindung: Es ermöglicht eine kabelgebundene Internetverbindung mit 100 Mbps im Full-Duplex-Modus via USB 2.0.

Beschleunigte Datenübertragung: Datenübertragungen werden merklich schneller.

Verbessertes Mobile Device Management: Die Verwaltung des Geräts wird vereinfacht.

Optimierter Mac-Virtual-Display-Modus: Die Stabilität steigt durch die Umgehung potenzieller WLAN-Schwankungen.

Erweiterte Testmöglichkeiten: Grafikintensive Apps lassen sich in Verbindung mit Xcode effizienter testen.

Der Zugang zum Developer Strap ist reguliert. So wird eine aktive Mitgliedschaft im Apple Developer Program (99 USD/Jahr) oder ein Enterprise-Account vorausgesetzt. Zudem muss der Käufer einen Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Vision Pro verkauft wird (u.a. Deutschland, Frankreich und Großbritannien).

Entwickler können das Developer Strap ab sofort für 329 Euro bei Apple bestellen. Die Auslieferung erfolgt ab dem 12. Juli, wobei sich das aktuelle Bestellfenster aufgrund der Nachfrage bereits auf Mitte des Monats verschoben hat.

