Im Rahmen de WWDC 2024 und der Freigabe der ersten Beta zu iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und Co. hatte Apple zu verstehen gegeben, dass man im Laufe des Julis die erste öffentliche Beta für Teilnahme am Apple Beta Programm veröffentlichen wird. Eine öffentliche Beta zu visionOS 2 wird es allerdings nicht geben.

visionOS 2 wird nicht als Public Beta erscheinen

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die erste Public Beta zu iOS 18 und Co. freigeben wird. Ob die erste Public Beta auf der Beta 3 oder Beta 4 basieren wird, bleibt abzuwarten. Rund zwei Wochen bleiben dem Hersteller noch, um seinem Versprechen nachzukommen.

Wirft man einen Blick auf die Webseite zum Apple Beta Programm, so heißt es dort

Die neuen Public-Beta-Versionen für iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18 HomePod-Software 18 und watchOS 11 sind in Kürze verfügbar. Im Rahmen deiner Teilnahme am Apple Beta Software-Programm kannst du uns beim Feintuning der Apple-Software unterstützen, indem du Vorabversionen testest und uns deine Meinung dazu mitteilst.

Mit anderen Worten: Alle Plattformen erhalten eine Public Beta, visionOS bleibt allerdings außen vor.

Dies stellt keine große Überraschung dar. Die bisherigen visionOS-Updates waren ebenfalls eingetragenen Entwicklern vorbehalten, Teilnehmer am Apple Beta Programm hatten keinen Zugriff. Die neuen Funktionen, die visionOS 2 bietet, sind somit zunächst registerintern Entwicklern vorbehalten. „Normale“ Anwender haben erst im Herbst mit der finalen Version Zugriff auf das Update. Am vergangenen Freitag feierte die Apple Vision Pro bei uns in Deutschland ihren Verkaufsstart. visionOS 2 wird das erste große Update sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren