Wenn ihr klassische PC-Games spielen oder ältere Software auf dem iPhone oder iPad ausführen wollt, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Denn Apple hat endlich UTM SE, einen Software-Emulator, für den App Store freigegeben. Ihr könnt den Emulator ab sofort im App Store auf iOS, iPadOS und sogar Apple Vision Pro herunterladen.

Apple hat im April seine Richtlinien für den App Store überarbeitet, um Spiele-Emulatoren zuzulassen, was dazu geführt hat, dass eine Reihe von Spiele-Emulatoren im App Store angeboten werden, darunter der beliebte Nintendo-Emulator Delta, der jedoch in der EU nur über den AltStore verfügbar ist.

Die PC-Emulator-App UTM SE wurde jedoch im Juni von Apple abgelehnt, trotz der Änderungen an den App Store Richtlinien. Apple lehnte die App nicht nur für den hauseigenen App Store ab, sondern erlaubte den Emulator auch nicht für App-Marktplätze von Drittanbietern. Apple erklärte, dass nur Emulatoren für „Retro-Spiele“ erlaubt seien, nicht aber PC-Emulatoren.

Nun gab es offensichtlich ein Umdenken bei Apple. So bestätigte der Entwickler von UTM SE, dass Apple seine Meinung geändert hat. UTM SE kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden. In Kürze wird die App auch über AltStore PAL erhältlich sein. Eine Erklärung von Apple, was zu dieser Kehrtwende geführt hat, gibt es bisher nicht.

Wie bei anderen Emulatoren müsst ihr auch bei UTM SE die Betriebssysteme selber installieren, um sie zu emulieren, dabei sind nicht nur Windows und Linux lauffähig, sondern auch DOS und ältere Versionen von macOS.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

— UTM (@UTMapp) July 13, 2024