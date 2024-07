Apple Intelligence ist zwar noch nicht gestartet, doch die Analysten von Morgan Stanley sind sich schon jetzt sicher, dass Apples KI-Strategie aufgehen wird. Apple Intelligence könnte die Art und Weise, wie Menschen Smartphones nutzen, verändern, setzt aber voraus, dass die Nutzer neuere Geräte verwenden. Nach Ansicht der Analysten ist dies eine sehr gute Sache für Apples Marktwert. Apple selbst ist offensichtlich auch von dem KI-Kurs überzeugt und erhöhte bereits die Produktionsaufträge für das iPhone 16.

Ein wichtiger Beschleuniger für iPhone- und iPad-Upgrades

Apple Intelligence ist ein „klarer Katalysator für einen mehrjährigen Produkt-Upgrade-Zyklus“, heißt es in der Mitteilung von Morgan Stanley. So zeigen neue Analysen von Morgan Stanley, dass Apple in den nächsten zwei Jahren fast eine halbe Milliarde iPhones ausliefern könnte, 6 % mehr als im Rekordzyklus 2021 bis 2022. Gleichzeitig könnte das Unternehmen ein jährliches Wachstum des durchschnittlichen Verkaufspreises in Höhe von 5 % erzielen, um einen Gesamtumsatz von 485 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 8,70 US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

Beim iPhone ist Apple Intelligence auf die iPhone 15 Pro Modelle und die kommende iPhone 16 Serie begrenzt. Wenn man bedenkt, dass diese neue Technologie einer „so kleinen Gruppe von Nutzern“ angeboten wird, nämlich etwa 8 % der iPhone- und iPad-Nutzer, stehen die Sterne für einen Superzyklus günstig. Somit wird für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 davon ausgegangen, dass 66 % bis 69 % der ausgelieferten iPhones neue Modelle sein werden, was 2 bis 6 Punkte über den Zahlen für 2023 und 2024 liegt. Dies könnte zu einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum des durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis von 4 bis 5 % führen.

Schauen wir uns das iPad an, können 24 % der auf dem Markt befindlichen Geräte mit Apple Intelligence angefeuert werden, was einen „Mini-Upgrade-Zyklus“ für die Tablets impliziert.

