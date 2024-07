Der weltweite Smartphone-Markt verzeichnete im 2. Quartal 2024 ein Wachstum, wobei KI-gestützte Geräte die Führung übernahmen. Die Marktleistung von Apple blieb im Vergleich zu seinen stärksten Wettbewerbern relativ flach, was sich jedoch später im Jahr mit der Einführung von Apple Intelligence ändern soll.

Smartphone-Marktdynamik

Laut Berichten von Counterpoint Research und IDC wuchs der weltweite Smartphone-Markt im zweiten Quartal 2024 um rund 6 %. Samsung behauptete seine Spitzenposition mit einem Marktanteil von 18,9 % und konzentrierte sich auf Flaggschiffgeräte und die KI-Strategie. Apple sicherte sich den zweiten Platz mit einem Anteil von 15,8 %.

Während der Gesamtmarkt expandierte, hielt sich das Wachstum von Apple in Grenzen. IDC meldete einen Anstieg der iPhone-Lieferungen um 1,5 %, während Counterpoint Research sogar einen Rückgang um 1 % verzeichnete. Im Jahresvergleich verzeichnete Apple hingegen ein starkes Wachstum in Europa und Lateinamerika, das die niedrigeren Upgrade-Raten in den USA und die Anteilsverluste in China ausglich.

KI als Wachstumstreiber

Künstliche Intelligenz hat sich zu einem wichtigen Faktor für die Nachfrage nach Premium-Smartphones entwickelt. Samsung hat mit seiner auf KI fokussierten Galaxy S24 Serie bereits von diesem Trend profitiert. Es wird erwartet, dass Apple mit der Einführung seiner iPhone 16 Reihe im September nachzieht und damit seine Marktposition stärken kann.

Apple Intelligence ist zwar noch nicht gestartet, doch Experten sind sich schon jetzt sicher, dass Apples KI-Strategie aufgehen wird. Das Unternehmen selbst ist offensichtlich auch von dem Kurs überzeugt und erhöhte die Produktionsaufträge für das iPhone 16. So hat Apple seine iPhone 16 Bestellungen um mehr als 10 % erhöht und plant, allein bis Ende 2024 mehr als 90 Millionen Geräte auszuliefern.

