Rund einen Monat ist es her, dass die “Presumed Innocent” auf Apple TV+ gestartet ist. Kurz bevor das Finale der ersten Staffel am 24. Juli 2024 ausgestrahlt wird, hat der Apple Video-Streaming-Dienst bestätigt, dass eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu “Presumed Innocent“ an

Apple TV+ hat angekündigt, dass die weltweite Erfolgsserie „Presumed Innocent“ (im Deutschen hört die Serie auf „Aus Mangel an Beweisen“) mit einer zweiten Staffel zurückkehrt, die sich um einen spannenden, brandneuen Fall drehen wird. Die mehrfachen Emmy-Preisträger David E. Kelley und JJ Abrams, Gyllenhaal, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason und Matthew Tinker werden erneut als ausführende Produzenten fungieren, und Autor Scott Turow wird als Co-Executive Producer fungieren.

„Presumed Innocent“ basiert auf Turows gleichnamigem New York Times-Bestseller und stammt von Bad Robot Productions und David E. Kelley Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television, mit dem Bad Robot einen Gesamtvertrag abgeschlossen hat. Abrams und Rachel Rusch Rich sind ausführende Produzenten von Bad Robot. Kelley fungiert als Showrunner und ist neben Tinker ausführender Produzent für David E. Kelley Productions. Gyllenhaal ist ausführender Produzent unter seinem Banner Nine Stories. Die erste Staffel von „Presumed Innocent“ wird ebenfalls von Thomason und Sharr White produziert. Turow und Miki Johnson fungieren als Co-Executive Producer. Die Regie der ersten Staffel übernehmen Anne Sewitsky und Greg Yaitanes, die auch als ausführende Produzenten fungieren.

Falls ihr grundsätzlich Interesse an Krimi-Serien habt, so gebt „Presumed Innocent“ eine Chance. Um was geht es in der ersten Staffel? Die fesselnde Serie erzählt von einem grausamen Mord, der die Staatsanwaltschaft von Chicago erschüttert. Denn der stellvertretende Chefankläger gerät selbst unter Verdacht. Eine Serie über Obsession, Sex, Politik sowie über Macht und Grenzen der Liebe, die der Beschuldigte erfährt, als er im Zuge der Ereignisse um seine Ehe und Familie kämpft.

