Wir haben schon über viele Fälle berichtet, in denen Menschen ihre Apple-Geräte zurückerhalten haben, nachdem sie sie für Tage oder sogar Monate in brenzligen Situationen verloren hatten, und etwas Ähnliches ist auch Jared Brick passiert. Ein Tauchausflug in der Karibik im Juni 2022 führte zu einer unerwarteten Geschichte für Brick, als seine Apple Watch auf dem Meeresgrund verschwand. Im Dezember 2023 kehrte das Gerät zurück – funktionstüchtig und mit einer Geschichte, die es zu erzählen gibt.

Apple Watch Härtetest im Meer

Bricks Unterwasser-Missgeschick ereignete sich während eines Familienurlaubs. Die Apple Watch, die Vater und Sohn in Verbindung halten sollte, verschwand unbemerkt inmitten der Schönheit des Meeres. „Gerade hatte ich sie noch und plötzlich war sie weg“, erinnert sich Brick in einem YouTube-Video.

„Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt, [ich war] so abgelenkt von der wahren Schönheit dieses Ortes“, sagte Brick in seinem Video. Als er den Verlust bemerkte, griff Brick zu einem anderen Apple-Gerät und meldete die Apple Watch mithilfe von „Wo ist?“ als verloren.

Brick konnte seine Apple Watch zwar in den „Verloren“-Modus schalten, die Hoffnung seine Smartwatch wiederzubekommen war jedoch verschwindend gering. Monate vergingen, während das Meer die Apple Watch bewahrte. Dann durchbrach eine Sprachnachricht aus der Karibik die Stille – jemand hatte die untergetauchte Uhr gefunden.

Entgegen aller Erwartungen hatte die Apple Watch das lange Salzwasserbad überlebt. Nach einem Ladevorgang funktionierte sie immer noch und auf dem Display zeigten sich Bricks Kontaktinformationen – eine digitale Flaschenpost. Der Finder, Jonathan, ergriff die Initiative und schickte nach einer ersten Kontaktaufnahme das Gerät zu seinem Besitzer nach Kalifornien zurück.

Brick staunte über die Unverwüstlichkeit der Uhr und die Kette von Ereignissen, die zu ihrer Bergung führten. „Erstaunlich“, sagte er und lobte sowohl Jonathans Ehrlichkeit als auch die robuste Technologie von Apple.

„Ein großes Dankeschön an Jonathan in der Karibik, der die Uhr gefunden, mich kontaktiert und sie mir zurückgeschickt hat, und an Apple, die eine so tolle Technologie entwickelt haben, die funktioniert“, feierte Brick, nachdem er seine Apple Watch zurückbekommen hatte.

