Update 15.07.2024: Endspurt. Der Countdown läuft. Der Deal ist nur noch bis heute (09:00 Uhr) buchbar. (/Update Ende)

Bei Klarmobil ist soeben eine zeitlich befristete Aktion gestartet, bei der ihr euch eine 40GB 5G-Allnet-Flat im Telekom-Netz mit 50 Prozent Rabatt sichern könnt. Monatlich zahlt ihr nur 14,99 Euro statt 29,99 Euro. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

40GB Telekom 5G-Allnet-Flat nur 14,99 Euro – kein Anschluss

Es gibt gute und es gibt sehr gute Angebote. Die jüngste Klarmobil-Aktion gehört definitiv zu den sehr guten Angeboten. Ab sofort und nur für kurze Zeit gibt es bei klarmobil die Allnet Flat 40 GB 5G im Telekom-Netz zum Kracherpreis von nur 14,99 Euro pro Monat Monat und ohne Anschlusspreis! Der Tarif hat eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und beinhaltet EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling! Eine eSIM ist ebenfalls im Bestellprozess auswählbar. Außerdem beinhaltet der Tarif einen Gratis Testmonat waipu.tv.

Übersicht

40GB 5G-Datenflat

Telekom-Netz

bis zu 50MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Calling

eSim möglich

nur 14,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis

1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus

Die Klarmobil-Aktion ist ab sofort und nur für kurze Zeit buchbar. Ein Enddatum kommuniziert er Anbieter nicht. Wir empfehlen euch allerdings zeitnah zuzuschlagen, bevor der Deal ausgelaufen ist. Hinweis: Solltet ihr für waipu.tv Perfect Plus keinen Bedarf haben, so kündigt am besten direkt zum Ende des Gratis-Monats. Bei nicht fristgerechter Kündigung läuft das Produkt zum Preis von 9,99 Euro mtl. unbefristet weiter und kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

-> Hier geht es zur 40GB 5G-Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro mtl.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren