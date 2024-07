Apple erweitert die Farbauswahl seines kompakten intelligenten Lautsprechers HomePod mini um die Variante Mitternacht. Der neue Farbton ergänzt das bestehende Sortiment aus Gelb, Orange, Blau und Weiß. Das Gerät kann in der neuen Farboption ab sofort im Apple Online Store vorbestellt werden und ist ab dem 17. Juli für 109 Euro erhältlich.

Technische Merkmale und Funktionen

Der HomePod mini zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus. Mit einer Höhe von nur 8,4 cm bietet er trotz seiner geringen Größe einen relativ kraftvollen Klang. Das Gehäuse ist mit einem nahtlosen, akustisch transparenten Netzgewebe umhüllt, das zu 100 Prozent aus recycelten Materialien besteht. Die Oberseite des Geräts verfügt über eine hintergrundbeleuchtete Touchoberfläche zur Steuerung.

Der HomePod mini kann als einzelner Lautsprecher, im Stereo-Paar oder für Multiroom-Audio eingesetzt werden. In Kombination mit dem Apple TV 4K lässt sich zudem ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis realisieren.

Intelligente Funktionen und Sprachsteuerung

Dank der Integration von Siri bietet der HomePod mini vielfältige Möglichkeiten zur Sprachsteuerung. Nutzer können nach Musik anhand verschiedener Kriterien wie Künstler, Song, Songtext, Jahrzehnt, Genre, Stimmung oder Aktivität suchen.

Darüber hinaus ermöglicht der HomePod mini die Steuerung von Smart Home Geräten und die Erstellung von Automatisierungen. Der Lautsprecher kann auch als Intercom für Durchsagen im ganzen Haus genutzt werden. Zusätzlich bietet es Sicherheitsfunktionen wie die Benachrichtigung bei erkannten Rauch- oder Kohlenmonoxidalarmen sowie die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Räumen.

Preis und Verfügbarkeit

Der HomePod mini in Mitternacht kann ab sofort über die Apple-Webseite und die Apple Store App für 109 Euro vorbestellt werden. Ab dem 17. Juli wird er in Apple Stores in Deutschland und weiteren Ländern sowie bei autorisierten Händlern und ausgewählten Mobilfunkanbietern erhältlich sein.

