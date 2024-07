Apple veröffentlicht seine neuen iPhones in der Regel gegen Mitte September, was bedeutet, dass wir etwa zwei Monate vor der Vorstellung des iPhone 16 stehen. Wie bei der iPhone 15 Serie wird erwartet, dass das diesjährige Lineup bei vier Modellen bleibt – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max – allerdings gibt es jede Menge Designunterschiede und neue Funktionen, auf die wir uns freuen können.

Das erwartet uns beim iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Je näher der September rückt, desto größer wird die Spannung auf die nächste iPhone-Generation. MacRumors hat sich der aktuellen iPhone 16 Gerüchtelage gewidmet. Nachfolgend haben wir euch alle erwarteten Neuerungen zusammengefasst.

Größere Displays

Es wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit einem 6,27 Zoll bzw. 6,86 Zoll Display ausgestattet sein werden, was sie zu den bisher größten iPhones macht. Zum Vergleich: Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max sind mit einem 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll Display ausgestattet.

Vertikale Kameraanordnung

Die Standardmodelle des iPhone 16 werden wahrscheinlich eine vertikale Kameraanordnung haben, die die Aufnahme von 3D-Videos für Apples Vision Pro Headset ermöglicht.

Änderungen beim Akku

Gerüchten zufolge wird die Kapazität für das iPhone 16 und 16 Pro Max erhöht, während sie für das 16 Plus möglicherweise verringert wird. Möglicherweise setzt Apple auch die Stacked-Batterie-Technologie ein, um die Energiedichte zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern.

Aufnahmetaste

Für alle Modelle wird eine neue Taste für die Aufnahme von Bildern und Videos erwartet. Diese Taste bietet möglicherweise zusätzliche Funktionen wie Zoomsteuerung und Fokuseinstellung.

Upgrade des Ultraweitwinkelobjektivs

Die Pro-Modelle verfügen möglicherweise über eine verbesserte 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert und 48-Megapixel-ProRAW-Fotos im Ultraweitwinkelmodus ermöglicht.

Super-Teleobjektiv-Kamera

Das iPhone 16 Pro Max könnte eine Super-Teleobjektiv-Kamera einführen, die eine Brennweite von über 300 mm bietet und damit den optischen Zoom deutlich erhöht.

Tetraprisma-Objektiv

Beide Pro-Modelle sollen Gerüchten zufolge über einen 5-fachen optischen Zoom verfügen und ein Tetraprismen-Objektivsystem von Apple nutzen.

Reduzierte Linsenreflexion

Eine neue Antireflexionsbeschichtung könnte die Fotoqualität verbessern, indem sie Artefakte wie Linsenreflexe und Geisterbilder reduziert.

Schnellere Wi-Fi-Unterstützung

Die Pro-Modelle könnten Wi-Fi 7 unterstützen, während die Standardmodelle auf Wi-Fi 6E aufgerüstet werden, um schnellere Geschwindigkeiten und verbesserte Konnektivität zu bieten.

Neue Chips der A18-Serie

Es wird erwartet, dass alle iPhone 16 Modelle mit Chips der A18-Serie ausgestattet sein werden, die im 3nm-Verfahren der zweiten Generation von TSMC hergestellt werden, um die Leistung und Effizienz zu verbessern. Die Pro-Modelle könnten eine leistungsfähigere Version erhalten.

Aufgerüstete Neural-Engine

Es wird erwartet, dass die A18-Chips eine verbesserte Neural Engine mit mehr Kernen enthalten, die die Fähigkeiten zum maschinellen Lernen verbessert.

5G Qualcomm Modem

Die Pro-Modelle könnten das Snapdragon X75-Modem von Qualcomm verwenden, das schnellere 5G-Geschwindigkeiten und eine verbesserte Energieeffizienz verspricht.

Mikrolinsen-Technologie

Apple könnte die Mikrolinsen-Technologie (Micro Lens Array – MLA) für effizientere OLED-Displays einsetzen, um die Helligkeit zu erhöhen und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken.

Aktionstaste

Die Aktionstaste, die in den iPhone 15 Pro Modellen eingeführt wurde, wird voraussichtlich auf die Standardmodelle des iPhone 16 ausgeweitet und bietet anpassbare Funktionen.

40 W Fast Charging und 20 W MagSafe

Die Pro-Modelle unterstützen möglicherweise schnelleres kabelgebundenes Laden mit 40 W und kabelloses Laden mit 20 W über MagSafe.

Verbessertes Mikrofon

Die iPhone 16 Mikrofone sollen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als die Vorgängermodelle aufweisen, sodass die Geräte die Stimme deutlicher hören können. Die Verbesserungen zielen darauf ab, Siri und die Verarbeitung von Spracheingaben zu verbessern, die für die neuen Apple Intelligence Funktionen entscheidend sind.

Neues thermisches Design

Möglicherweise werden Graphen-Wärmesysteme und Metallgehäuse für den Akku eingeführt, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

Mehr Speicher

Die Pro-Modelle könnten eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB bieten, was einer Verdoppelung der derzeitigen Maximalkapazität entspricht.

Erweiterter RAM

Die Standardmodelle könnten mit 8 GB Arbeitsspeicher (statt 6 GB) ausgestattet sein, was die Multitasking-Leistung verbessert.

Schmalere Display-Ränder

Alle Modelle werden mit minimierten Bildschirmrändern ausgestattet sein, wobei die „Border Reduction Structure“-Technologie zur Maximierung der Displaygröße eingesetzt wird.

Neue polierte Titanoberfläche

Die Pro-Modelle könnten ein polierteres Titanium-Gehäuse aufweisen, das ein glänzenderes Aussehen bietet und gleichzeitig kratzfest ist.

Neue Farben

Die Pro-Modelle könnten in den Farben Schwarz, Weiß/Silber, Grau und Rosa erhältlich sein, während die Standardmodelle in Schwarz, Grün, Rosa, Blau und Weiß erhältlich sein könnten.

