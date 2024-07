Apples Umsatz in Indien ist in den vergangenen 12 Monaten bis März um 33 % auf 8 Milliarden Dollar gestiegen. Dieser Anstieg ist vor allem auf die starken iPhone-Verkäufe zurückzuführen, die mehr als die Hälfte der Einnahmen des Unternehmens in Indien ausmachen. Obwohl der indische Smartphone-Markt von billigeren Android-Geräten dominiert wird, haben die strategischen Schritte von Apple spürbar positive Ergebnisse gebracht.

Apple Stores und Ausbau der Fertigung in Indien

Die Eröffnung von zwei Apple Stores in Indien hat zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Diese Stores haben Berichten zufolge bereits einige andere autorisierte Einzelhändler in Bezug auf die Verkaufszahlen übertroffen, was auf ein starkes Interesse der Verbraucher an Apple-Produkten im Land hinweist.

Zudem hat Apple seine Produktionsbemühungen in Indien ausgeweitet, um die Abhängigkeit von der Produktion in China zu verringern. Im April wurden bereits 14 % aller iPhones in Indien hergestellt. Das Unternehmen prüft auch die Möglichkeit, mehr Komponenten vor Ort zu produzieren, darunter auch Kameramodule.

Eine ungenannte Quelle, die mit Bloomberg sprach, enthüllte den Umsatzanstieg. Das gemeldete Wachstum ist besonders bemerkenswert, da iPhones derzeit nur 3,5 % der rund 690 Millionen Smartphones in Indien ausmachen.

Die 8 Milliarden Dollar Umsatz von Apple in Indien sind zwar nur ein Bruchteil der 68 Milliarden Dollar, die im gleichen Zeitraum in China erwirtschaftet wurden, aber die beträchtliche Wachstumsrate deutet auf ein erhebliches Potenzial auf dem indischen Markt hin. Wenn Apple weiterhin in die lokale Fertigung und Einzelhandelspräsenz investiert, stehen die Chancen gut, dass das Unternehmen seine Position auf diesem wichtigen Entwicklungsmarkt weiter stärken kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren