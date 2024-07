Vor wenigen Augenblicken ist der Amazon Prime Day 2024 gestartet. Dies bedeutet, dass Prime-Mitglieder 48 Stunden lang exklusiven Zugang zu hunderttausenden von Angeboten in allen Kategorien auf Amazon haben. Kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Hier könnt ihr Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen.

Amazon Prime Day 2024 ist gestartet

Amazon hatte vor wenigen Wochen bereits angeteasert, dass in diesem Jahr der Prime Day am 16. und 17. Juli stattfindet. Vor wenigen Augenblicken ist das Shopping-Event des Jahres gestartet und Prime-Mitglieder erhalten exklusiven Zugang zu hunderttausenden von Angeboten in allen Kategorien, angefangen bei Bekleidung über Elektronik bis hin zu Küche & Haushalt oder Beauty – sowohl von Top-Marken wie Lego, Sony, AEG und WMF als auch von kleinen und mittleren Unternehmen.

Kund, die Prime noch nicht nutzen, können sich unter amazon.de/prime anmelden und am Prime Day teilnehmen. Prime-Mitglieder profitieren neben den großartigen Angeboten unter anderem von der schnellen und kostenlosen Lieferung von Millionen von Artikeln sowie vielfältiger und preisgekrönter Unterhaltung.

In den kommenden 48 Stunden werden wir euch über verschiedene Highlights des Prime Days 2024 und die besten Angebote aufmerksam machen.

-> Hier geht es direkt zum Prime Day 2024

