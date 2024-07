Die Apple-Marke Beats hat sich mit Minecraft zusammengetan, um das 15-jährige Jubiläum des Spiels mit einer Sonderedition der Solo 4 Kopfhörer zu feiern. Die Kooperation verleiht den beliebten On-Ear-Kopfhörern ein einzigartiges Design, wobei die Funktionalität unverändert bleibt.

Minecraft-inspirierte Ästhetik

Die Beats x Minecraft Special Edition Solo 4 Kopfhörer zeichnen sich durch ein unverwechselbares, von Minecraft inspiriertes Design aus. Das Kopfband zeigt das Minecraft-Logo, während neongrüne Pixelmuster das Band und die Ohrmuscheln zieren. Sogar der kultige Beats „b“-Logo-Knopf für die Mediensteuerung hat einen neongrünen Farbton. Ein versteckter neongrüner Creeper im Inneren des Kopfbügels sorgt für einen verspielten Touch für Fans. Das mitgelieferte Case enthält ebenfalls ein Minecraft-Branding, mit erhabenen, gepixelten Mustern in Neongrün auf der Front.

Unveränderte technische Eigenschaften

Trotz ihres neuen Aussehens behalten die limitierten Kopfhörer die gleichen technischen Spezifikationen wie das Standardmodell Solo 4. Sie bieten Bluetooth-, kabelgebundene USB-C- und 3,5-mm-Konnektivitätsoptionen sowie Unterstützung für Personalized Spatial Audio. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 50 Stunden im Bluetooth-Modus und die Schnellladefunktion ermöglicht 5 Stunden Wiedergabe nach nur 10 Minuten Ladezeit.

Der proprietäre Beats-Chip sorgt für eine nahtlose Integration sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer. Zu den Funktionen gehören das Pairing mit nur einem Tastendruck, die automatische Einrichtung über mehrere Geräte hinweg sowie die Unterstützung der Dienste „Wo ist?“ von Apple und „Mein Gerät finden“ von Android. iOS-Nutzer profitieren außerdem von der stets aktiven „Hey Siri“-Funktion und der Audio-Sharing-Funktion.

Verfügbarkeit und Preis

Anlässlich der Markteinführung hat Apple mehrere Werbeaktionen organisiert. Dazu gehören ein animierter Kurzfilm mit dem aktuellen Song „Wake Up“ von Imagine Dragons und eine von der Minecraft-Macherin TinaKitten zusammengestellte Spatial Audio-Wiedergabeliste auf Apple Music. Zudem ist eine spezielle Today at Apple Session im Fifth Avenue Store in New York City geplant.

Die Beats x Minecraft Special Edition Solo 4 Kopfhörer sind ab dem 18. Juli zu einem Preis von 199,99 US-Dollar erhältlich.

