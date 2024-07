Der Amazon Prime Day 2024 ist im vollen Gange und natürlich ist auch EcoFlow mit von der Partie. Über den Anbieter von „grüner“ Energie haben wir in den letzen Monaten immer wieder berichtet und unterschiedliche Produkte getestet. Insbesondere das Balkonkraftwerk sowie die verschiedenen Powerstationen haben es uns angetan. Erfreulicherweise sind genau diese zum Prime Day drastisch reduziert. Ihr erhaltet den EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter zum Bestpreis von nur 89 Euro (-68%). Die PowerStation River 2 Max geht für kurze Zeit für nur 299 Euro statt 499 Euro über die Ladentheke. Solltet ihr noch kein Prime-Mitglied sein, so könnt ihr hier Prime 30 Tage kostenlos testen.

EcoFlow Prime Day Angebote: bis zu 68 Prozent Rabatt auf Balkonkraftwerke, PowerStationen und mehr

Solltet ihr derzeit über die Anschaffung eines Balkonkraftwerks und einer PowerStation nachdenken oder möchtet ihr eure bestehende Anlage erweitern,, so solltet ihr in jedem Fall die EcoFlow Prime Day Angebote in die engere Auswahl nehmen. Unseren PowerStream Test sowie Delta 2 Max Test findet ihr hier.

Hier findet ihr die EcoFlow Prime Day Angebote in der Übersicht, die Highlights haben wir euch zusammengefasst.

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2 MAX, 512 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 1000 W können Sie 9 wichtige...

EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie mit 3000 Zyklen,... [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in...

[Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2...

Angebot EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

Angebot EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, WLAN netzgekoppelter Mikrowechselrichter, 400W Rigid... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 tragbare Powerstation,...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, WiFi Mikrowechselrichter 600W, Kostenloses Upgrade auf... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[GRÜNER STROM FÜR TAG UND NACHT] Während der Sonnenstunden kanalisiert dieses System die...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, 0% VAT WLAN Mikrowechselrichter 600W, Kostenloses Upgrade auf... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 Max tragbare Powerstation,...

