Amazon nutzt den Prime Day 2024, um verschiedene seiner Services in den Mittelpunkt zudrücken. Prime-Mitglieder können sich noch bis morgen (17.07.2024, 23:59 Uhr) 3 Gratis-Monate Audible und 5 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited (Nicht-Prime-Kunden: 3 Monate) sichern.

Habt ihr in der Vergangenheit schon eimal darüber nachgedacht, Audible zu abonnieren. Falls ihr nur noch auf den passenden Deal gewartet habt, so ist dieser nun gekommen. Aktuell schenkt Amazon seinen Prime-Kunden 3 Gratis-Monate Audible.

In den Teilnahmebedingungen heißt es unter anderem

Audible im Angebot – 3 Monate gratis testen. Dieses Angebot gilt nur bis 31.07.2024 23:59 Uhr.

Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 3 Monaten kostet das Audible Abo 9,95€/Monat. Das Angebot gilt nur für Prime Mitgliedschaften Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz die das Angebot über amazon.de abschließen, sowie für Kunden, die in den vergangenen sechs Monate kein Audible-Abo hatten.

Pro Monat könnt ihr euch ein Hörbuch nach Wahl herunterladen. Zudem habt ihr unbegrenzten Zugriff auf Original Podcasts. Alle Hörbücher in eurer Audible Bibliothek gehören euch und können immer wieder gehört werden, auch nach einer Kündigung. Problemloses Umtauschen ist ebenso möglich. Falls euch das Angebot nicht zusagt, so kündigt ihr zum Ende der 3 Monate, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist absolut überschaubar und der Deal verdammt heiß.

-> Hier erhaltet ihr 3 Gratis-Monate Audible

Auch Amazon Music Unlimited könnt ihr aktuell kostenlos ausprobieren. 5 Gratis-Monate könnt ihr euch sichern. Einen längeren Gratis-Zeitraum bot Amazon bis dato noch an.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

Indem Du auf „Jetzt kostenpflichtig anmelden“ klickst, akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen und ermächtigst uns, nach Ablauf des 5-monatigen Gratiszeitraums die Gebühr in Höhe von 9,99 €/Monat inkl. MwSt. jeweils über Deine Standardzahlungsart oder eine andere in Deinem Konto hinterlegte Zahlungsart einzuziehen. Du kannst Deine Mitgliedschaft jederzeit auch nach Ablauf des Gratizzeitraums beenden, am einfachsten in Deinen Amazon Music Einstellungen. Aktionsbedingungen gelten.

Amazon Music Unlimited bietet euch den Zugriff auf über 100 Millionen Songs. Alle Titel stehen in HD und somit in „verlustfreier“ Qualität bereit. Darüberhinaus werden über 7 Millionen Songs in Ultra HD offeriert. Dabei handelt es sich um eine noch höhere Audioqualität (bis zu 24Bit, 192kHz). Zusätzlich bietet Amazon Music Unlimited tausende Songs in Dolby Atmosphäre und 360 Reality Audio an.