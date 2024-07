Der Amazon Prime Day ist in den frühen Morgenstunden gestartet. Nachdem die „Microsoft 365 Family“-Angebote in den letzten Wochen eher unattraktiv waren haut Amazon zum Prime Day einen Top-Preis raus. Ihr könnt euch Microsoft 365 Family für nur 45,99 Euro sichern. Dabei handelt es sich nicht etwas um den Preis für 12 Monate, sondern für 15 Monate. Dies lässt das Angebot noch einmal attraktiver erscheinen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied sei, so habt ihr hier die Möglichkeit, Prime 30 Tage kostenlos zu testen und von dem Prime Day Angeboten zu profitieren.

Prime Day: Microsoft 365 Family nur 45,99 Euro (15 Monate, bis zu 6 Nutzer)

Interesse an Microsoft 365? Dann greift im Rahmen des Amazon Prime Days zu, denn bei diesem Angebot könnt ihr nicht wirklich etwas falsch machen. Ihr sichert euch Microsoft 365 Family zum Preis von nur 45,99 Euro. Dabei handelt es sich nicht etwas um ein Jahres-Abo, ihr erhaltet Microsoft 365 Family zum genannten Preis für 15 Monate. Rein rechnerisch zahlt ihr monatlich nur 3,07 Euro.

Enthalten in Microsoft 365 Familiy (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung

>> Microsoft 365 Family nur 45,99 Euro <<

Tipp: Ihr habt die Möglichkeit, euch direkt 2x 15 Monate zu sichern und die Gutscheincodes in eurem Account zu aktivieren. Dann habt ihr erstmal einmal Ruhe und seid mit Microsoft 365 für einen längeren Zeitraum versorgt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren