Am 16. und 17. Juli findet der sogenannte Amazon Prime Day 2024 statt. Dies nimmt Zendure zum Anlass, um seine Energiespeicherlösungen und Balkonkraftwerke in den Fokus zu rücken und massiv im Preis zu senken.

Ab sofort und bis zum 31. Juli könnt ihr auf Amazon sowie auf der Zendure Webseite verschiedene Produkte von Zendure zu reduzierten Preisen erwerben. Käufer erhalten nicht nur Ersparnisse von bis zu über 1.000 Euro beim Einkaufspreis, sondern können mit den Lösungen von Zendure auch ihre jährlichen Stromkosten reduzieren.

Hub 2000 + 1 AB2000 Batterie: 998 Euro (anstatt von 1.598 Euro, Ersparnis von 600 Euro) – auf Amazon

998 Euro (anstatt von 1.598 Euro, Ersparnis von 600 Euro) – auf Amazon Hyper 2000 + 1 AB2000 Batterie: 1.398 Euro (anstatt von 1.898 Euro, Ersparnis von 500 Euro) – auf Amazon

Des Weiteren erhalten Interessierte Ersparnisse bei den folgenden Paketen:

Hyper 2000 + 1 AB1000 Batterie: 989 Euro (anstatt von 1.555 Euro, Ersparnis von 566 Euro) – auf Amazon (bei Auswahl des 109€ Coupons)

989 Euro (anstatt von 1.555 Euro, Ersparnis von 566 Euro) – auf Amazon (bei Auswahl des 109€ Coupons) Ace 1500 + 1 AB1000 Batterie: 798 Euro (anstatt von 1.255 Euro, Ersparnis von 457 Euro) – auf Amazon

798 Euro (anstatt von 1.255 Euro, Ersparnis von 457 Euro) – auf Amazon Hub 1200 + 1 AB1000 Batterie: 598 Euro (anstatt von 1.427 Euro, Ersparnis von 829 Euro) – auf Amazon

598 Euro (anstatt von 1.427 Euro, Ersparnis von 829 Euro) – auf Amazon SolarFlow 1200 Balkonkraftwerk (Hub 1200 + 1 AB1000 + Mikrowechselrichter + 210W*4 flexible Solarpanele): 1.184 Euro (anstatt von 2.227 Euro, Ersparnis von 1.043 Euro) – auf Amazon

1.184 Euro (anstatt von 2.227 Euro, Ersparnis von 1.043 Euro) – auf Amazon AIO 2400: 999 Euro (anstatt von 1.799 Euro, Ersparnis von 800 Euro) – auf Amazon

999 Euro (anstatt von 1.799 Euro, Ersparnis von 800 Euro) – auf Amazon Zendure Passport III Reiseadapter (in blau & lila): 24,99 Euro mit Rabattcode „40YJ7S59“ (anstatt von 49,99 Euro, 50% Ersparnis) – auf Amazon

Zuletzt hatten wir Zendure Hyper 2000 in Kombination mit den AB2000 Akku getestet. Die neue Erweiterung Hyper 2000 macht SolarFlow zum weltweit ersten Plug&Play-Balkonkraftwerk mit Multi-Sets-Koordination sowie einem bidirektionalen, AC-gekoppeltem Speicher. Die Lösung ist kompatibel mit allen gängigen Solaranlagen und ist so geeignet für Besitzer von sowohl Balkonsolaranlagen als auch PV-Dach-Anlagen. Hyper 2000 ist mit der lokalen Kommunikationstechnologie ZenLink ausgestattet, die es möglich macht, dass mehrere Hyper sich innerhalb des Microgrid eines Hauses unabhängig von Internetverbindungen autonom verbinden. Dank ZenLink ist außerdem eine mühelose Synchronisierung mehrerer Hyper auf der gleichen Phase möglich, wobei die Gesamtleistung auf 1.800 W begrenzt ist. SolarFlow Hyper-Sets können auf jeder Phase zwischen 7,68 kWh und 23,04 kWh speichern. Die Installation und Überprüfung der Phasenverbindung ist einfach und kann von Laien durchgeführt werden. Bis auf ein paar Abzüge in der B-Note konnte uns Zendure Hyper voll und ganz überzeugen.

