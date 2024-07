Am gestrigen Dienstag ist der Prime Day 2024 gestartet. Nur noch bis heute Abend 23:59 Uhr stehen Hunderttausende Prime Day Angebote im Fokus. Aus nahezu jeder Kategorie wurden Produkte drastisch im Preis gesenkt, so dass für jeden Geschmack das richtige Angebot dabei sein sollte. Wir haben euch ein paar Highlights zusammengefasst, die euch am heutigen Tag auf der Amazon Aktionsseite erwarten. Alle Prime Day Angebote findet ihr hier. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied, so könnt ihr euch hier 30 Tage Prime kostenlos sichern.

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Angebot EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2 MAX, 512 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 1000 W können Sie 9 wichtige...

EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie mit 3000 Zyklen,... [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in...

[Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2...

Angebot EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

Angebot EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, WLAN netzgekoppelter Mikrowechselrichter, 400W Rigid... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 tragbare Powerstation,...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, WiFi Mikrowechselrichter 600W, Kostenloses Upgrade auf... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[GRÜNER STROM FÜR TAG UND NACHT] Während der Sonnenstunden kanalisiert dieses System die...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, 0% VAT WLAN Mikrowechselrichter 600W, Kostenloses Upgrade auf... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 Max tragbare Powerstation,...

Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...

Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel 500 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter, KI... RTK+Vision, funktionieren auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr Gartenlayout kein...

Mähroboter ohne Begrenzungskabel & Automatische Kartierung mit KI: Die Einrichtung des...

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Angebot Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Silber (10. Generation) Beeindruckendes 10,9" Liquid Retina Display mit True Tone

A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU

Angebot OOONO CO-DRIVER NO2 [NEUES Modell 2024] - Optimierter CO-DRIVER fürs Auto - Warnt vor Blitzern und... WARNUNG VOR BLITZERN IN GANZ EUROPA - Dank der OOONO Community und Blitzer.de, einem der größten...

AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG & LED-WARNUNGEN - Schaltet sich ein, sobald Du Dein Handy bei Dir hast und...

Angebot Apple Watch SE (2. Generation, 2023) (GPS, 40 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband... WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um deine Gesundheit zu tracken und motiviert,...

GESUNDHEITS UND SICHERHEITSFEATURES – Erhalte Hilfe, wenn du sie brauchst, mit Sturzerkennung,...

Angebot Apple AirPods Max - Silber Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi‐Fi Audio

Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Angebot Sony WH-1000XM4 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer (30h Akku, Touch Sensor, Headphones... Branchenführendes Aktives Noise Cancelling dank des HD Noise Cancelling Prozessor QN1 : Optimierung...

LDAC überträgt in etwa die dreifache Menge an Daten (bei einer maximalen Übertragungsrate von 990...

Angebot AVM FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s),... Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End...

Angebot Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase (2. Generation) Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Einrichten für alle deine Apple Geräte

Angebot Eve Weather – Smarte Wetterstation, digitales Thermometer & Hygrometer mit Wettertrend-Anzeige,... Eve Weather erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Zeitverlauf verfolgen und den Wettertrend im...

Eve Room – Raumklima- & Luftqualitäts-Monitor für saubere und gesunde Luft, misst... Eve Room erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Der Schlüssel zu gesundem Wohnen: Eve Room misst Schadstoffkonzentration (VOC), Temperatur und...

Angebot Eve Light Switch – Smarter Lichtschalter, Einfach-, Wechsel- & Kreuzschaltung, kompatibel mit... Eve Light Switch erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am...

Angebot Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Entscheide dich für einen 30-tägigen Gratiszeitraum für das Blink-Abonnement, um Videoclips in...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​(2022) Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Der neue Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

roborock S7 Max Ultra Saugroboter mit... 【Freihändige Reinigungstechnologie】 Die Absaugstation kann sich selbst entleeren, selbst...

【Verbesserte Reinigungsleistung】 Der S7 MAX Ultra Staubsauger Roboter mit Absaugstation verfügt...

Angebot eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.

Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

eufy Security S330 eufyCam 3, überwachungskamera aussen, 4K kabellose überwachungskamera solar 4+1... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

STRAPAZIERFÄHIGES DESIGN: Die kabellose eufyCam 3 4K Überwachungskamera Solar ist in jeder...

Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Anker SOLIX RS50B Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 1080 Wp Photovoltaik-Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Nutze mit den komplett schwarzen 1080Wp PV-Panels (2× 540W) eine...

DAS LANGLEBIGE BALKONSOLARSYSTEM: Entwickelt für jahrzehntelange Leistung, erzeugen die RS50B...

Angebot Anker Nano Powerbank,10.000mAh Powerbank mit eingebautem USB-C Kabel, PD 30W Höchstleistung mit 1x... INTEGRIERTES USB-C KABEL: Nutze das eingebaute USB-C-Kabel, um deine Smartphones, Tablets und...

30W BI-DIREKTIONALES LADEN: Booste deine Powerbank in nur 45 Minuten auf 50% oder lade dein iPhone...

Angebot Eve Aqua – Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri - auch von unterwegs, Garten / Balkon... Eve Aqua erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

roborock Qrevo Pro Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, FlexiArm Design™... 98,8 % Abdeckung bei Ecken- und Kantenreinigung - Mit dem FlexiArm Design wird roborock Qrevo Pro...

All-in-One-Dock - Das selbstreinigende RockDock Ultra sorgt für zusätzlichen Rundum-Komfort bei...

Angebot Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque und...

Nuki Smart Lock Pro (4. Generation), smartes Türschloss mit WLAN und Matter für Fernzugriff,... Elektronisches Türschloss - einfaches Nachrüsten auf der Eingangstür. Smartphone statt...

Digitale Schlüssel - Vergib bis zu 200 individuelle Zutrittsberechtigungen an alle, die dir wichtig...

Angebot Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Balkonkraftwerk mit Speicher, HUB 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1... 【0% VAT für B2C-Käufer mit einer Lieferadresse in Deutschland】Die SolarFlow, sind nach dem am...

【Zweifacher MPPT】HUB 2000 unterstützt eine Solareinspeisung von 1800W. Wenn der SolarFlow bei...

Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, HUB 1200 mit 1000W Solar Eingang, 1200W Ausgang, 1... 【0% VAT für B2C-Käufer mit einer Lieferadresse in Deutschland】Die SolarFlow, sind nach dem am...

【Zweifacher MPPT】Der HUB 1200 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1000 W. Wenn das Haus...

Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre, HomeKit Secure... Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...

Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest,... Eve Energy erfordert iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine...

Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach...

Angebot Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder,... Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...

