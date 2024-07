Apple hat seiner Apple Store App ein großes Update verpasst und diese in Version 6.0 im App Store als Download bereit gestellt. Nach dem Update liegt der Fokus der Apple Store Apps auf einem personalisiertem „Für dich“-Tab, das relevantere Produkt- und Servicevorschläge sowie weitere Informationen darüber bietet, was ihr mit Ihren vorhandenen Geräten tun können.

Apple Store App: Update bringt überarbeiteten „Für dich“-Tab

Ihr könnt nicht nur über die klassische Apple Webseite im Apple Online Store stöbern, auch über die Apple Store App könnt ihr euch über Apple Produkte informieren. Darüberhinaus bietet euch die Apple Store App noch viele mehrere Möglichkeiten.

Zunächst einmal hat Apple die gesamte Navigationsleiste überarbeitet. Das „Für Dich“-Tab bietet relevante Angebote und Vorschläge wie kostenlose Testversionen von Apple Music und Apple TV+, während ihr auf dem Tab „Produkte“ neue Produkte entdecken und auch Zubehör für eure Geräte kaufen könnt.

Das „Mehr machen“-Tab zeigt euch nach dem Update „Today at Apple“-Sessions in der Nähe, bietet Hilfe bei der Geräteeinrichtung und Support für eure Geräte. Auch neue Optionen zum Anpassen eurer Datenschutzeinstellungen sind ab Bord

Apple schreibt in den Release Notes

Die neue, kuratierte App-Erfahrung macht vieles einfacher und schneller. Finde persönliche und aktuelle Inhalte im Tab „Für dich“. Sieh dir an, was es Neues gibt, im Tab „Produkte“. Und erfahre, wie du deine Geräte optimal nutzen kannst, im Tab „Mach mehr“.

Neue Optionen zum Anpassen deiner Datenschutzeinstellungen und -präferenzen geben dir mehr Kontrolle darüber, wie Apple die Daten verwendet, die du mit uns teilst.

In den USA führt Apple zudem noch eine neue „Today at Apple“-Videoserie ein. So stehen Videos mit besonderen Gästen zur Verfügung, die euch dazu inspirieren, mehr mit euren Geräten zu machen.

