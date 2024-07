Die Apple Original-Serie „Loot“ (im Deutschen setzt Apple auf die Bezeichnung „Reich!“) erfreut sich großer Beliebtheit. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Video-Streaming-Dienst nun die dritte Staffel der Serie mit Maya Rudolph in Auftrag gegeben.

Apple TV+ gibt 3. Staffel zu „Loot“ in Auftrag

Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln hat Apple TV+ heute bekannt gegeben, dass die dritte Staffel von „Loot“ in Auftrag gegeben wurde. Die von Kritikern gefeierte, weltweit erfolgreiche Komödie wird von der fünffachen Emmy-Preisträgerin und ausführenden Produzentin Maya Rudolph geleitet, zusammen mit einem All-Star-Comedy-Ensemble, zu dem Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches und Joel Kim Booster gehören.

Die Zuschauer saßen wie gebannt da, als das Finale der zweiten Staffel endete und Molly Wells (Rudolph) und ihr treuer und durchgeknallter Assistent Nicholas (Kim Booster) Mollys Privatjet bestiegen, nachdem sie einen peinlichen Wortwechsel mit ihrem „Werden sie, werden sie nicht“-Kollegen Arthur (Faxon) hatte. Wo wird der PJ landen? Glücklicherweise werden in der dritten Staffel die Eskapaden der beliebten Gruppe von Außenseitern der Wells Foundation weiter verfolgt.

Die ersten beiden Staffeln stehen auf Apple TV+ als Abruf bereit. Wir bringen euch kurz ins Boot, um was es bei der Serie geht. Springen wir in Staffel 2. Die zweite Staffel von „Loot“ beginnt ein Jahr, nachdem Molly Wells ihre sehr öffentliche Scheidung von Tech-Milliardär John Novak (Adam Scott) geregelt hat, und wir erleben, wie sie in ihrer Rolle als Leiterin ihrer philanthropischen Organisation, der Wells Foundation, aufblüht. Molly konzentriert sich hauptsächlich auf ihre Wohltätigkeitsarbeit, hat neuen Beziehungen mit Männern abgeschworen und begibt sich auf eine Wellness-Reise. Sie ist gerne Single, aber nicht besonders unabhängig, aber ihr treuer Assistent Nicholas ist an ihrer Seite. Er erfüllt ihr fleißig jeden Wunsch … und füttert sie gelegentlich mit einem Grünkohl-Smoothie mit Gin.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren