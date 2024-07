Der Amazon Prime Day 2024 läuft. Noch bis 23:59 Uhr könnt ihr euch zahlreiche „heiße“ Deals sichern. Auch Meross hat den Rotstift angesetzt und die HomeKit-Steckdose (2er Bundle“ im Preis gesenkt. Pro Steckdose zahlt ihr gerade einmal 11,34 Euro.

HomeKit-Steckdose im 2er Bundle nur je 11,34 Euro

Interesse an einer HomeKit-Steckdose? Dann. Nehmt in jedem Fall das aktuelle Meross Angebot in die engere Auswahl. Bei Amazon erhaltet ihr die Meross Steckdose im 2er Pack im Rahmen der Prime Day Angebote vorübergehend zum Preis von nur 22,68 Euro. Euch werden auf der Aktionsseite zwar 26,68 Euro angezeigt, allerdings könnt ihr einen Rabatt-Coupon aktivieren, der den Preis auf 22,68 Euro senkt. Somit werden pro Steckdose gerade einmal 11,34 Euro fällig.

Die Smart Home Steckdose von Meross unterstützt nicht nur Apple HomeKit, sondern ist auch mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Meross-App, die Apple Home-App oder eine andere kompatibel App. Natürlich könnt ihr euch eure Stimme (Siri und Co.) verwenden, um die Steckdose zu steuern. Automationen, Regeln, Szenen etc. sind ebenfalls möglich. Darüberhinaus die Steckdose und der Lage den Stromverbrauch zu messen.

Meross Smart Steckdose Funktioniert mit Apple HomeKit 16A, WLAN Steckdose mit Strommessung und... ⚡【Sprachsteuerung】 Die WiFi Steckdose funktioniert mit Apple Home, Alexa und Google Home,...

⚡【Strommessung】Mit dieser Alexa Steckdose kann der Stromverbrauch gemessen werden. Mit der...

