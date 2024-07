Apple erweitert seine Kamera-Lieferkette für zukünftige MacBook Pro Modelle. Der Tech-Gigant plant, das in Vietnam ansässige Unternehmen Sunny Optical als Hersteller von Kompaktkameramodulen (CCM) für das M5 MacBook Pro einzubeziehen, welches für das Jahr 2025 erwartet wird. Der Schritt steht im Einklang mit der Strategie von Apple, seine Produktionsbasis über China hinaus zu diversifizieren.

Kameramodul für M5 MacBooks

Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass Sunny Optical einen deutlichen Vorteil in Apples Lieferkette bietet. Das Unternehmen ist in der Lage, sowohl CCMs als auch die dazugehörigen Linsen zu produzieren und so den Herstellungsprozess zu optimieren. Diese Fähigkeit könnte sich für Apple als wertvoll erweisen, da das Unternehmen versucht, seine Produktionseffizienz zu optimieren.

Ein CCM ist im Wesentlichen die gesamte Kameraeinheit ohne Objektiv, d. h. der Sensor, die digitale Signalverarbeitungseinheit (DSP) und der Infrarotfilter, der benötigt wird, um Wellenlängen zu entfernen, die die Farbgenauigkeit beeinträchtigen können.

Sunny Optical hat bereits zuvor mit Apple zusammengearbeitet und war unter anderem der Hauptlieferant für die Linsen des iPhone 14 im Jahr 2022. Allerdings musste das Unternehmen aufgrund von Produktionsproblemen Rückschläge hinnehmen, was zu einem Verlust der Aufträge führte. Kuo vermutet, dass Sunny Optical, falls das Unternehmen ähnliche Probleme mit den MacBook Pro CCMs vermeiden kann, die iPhone-Aufträge zurückgewinnen könnte. Und somit geht Kuo davon aus, dass Sunny Optical ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 allmählich wieder iPhone-Aufträge erhalten könnte.

