Mit watchOS 11 führt Apple die App „Vitals“ ein. Die App soll Nutzern helfen, bessere Gesundheits- und Fitnessentscheidungen zu treffen. Apples Gesundheits-Chefin Dr. Sumbul Desai hat nun erklärt, warum die Überwachung des Schlafs mit der Apple Watch notwendig sein wird, um mit der Vitals App das beste Verständnis für die eigene Gesundheit zu erhalten.

Neue Vitals App in watchOS 11

Die Vitals App ist so konzipiert, dass sie den Nutzer benachrichtigt, wenn mehrere Gesundheitsmesswerte von ihrem typischen Bereich abweichen, um ihn zu mehr Aufmerksamkeit für seine Gesundheit anzuregen. Dr. Desai betont in einem Interview mit CNET, dass diese Warnungen mit Bedacht erstellt werden, um unnötige medizinische Ängste zu vermeiden.

„Wir sagen nicht: ‚Du musst einen Arzt aufsuchen’“, fügt sie hinzu und bezieht sich dabei auf die Sprache, die in Vitals verwendet wird. „Wir sind sehr darauf bedacht, dich nicht unnötigerweise in die Warteschlange zu stellen, damit du zum Arzt gehst.

Vitals legt einen typischen Bereich für die Gesundheitsdaten fest, die im Schlaf erfasst werden. So weiß der Nutzer immer auf einen Blick, wie es um seine Messwerte bestellt ist. Aber warum muss man diese Messungen mit der Apple Watch im Schlaf machen? Dr. Desai erklärt, dass der Nutzer im Schlaf am ruhigsten ist. Am Tag wird der Körper Stress, Bewegung und anderen Aktivitäten ausgesetzt, was die Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz oder Temperatur beeinflussen kann.

