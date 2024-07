WhatsApp hat eine Update für seinen Messenger bekannt gegeben. Zukünftig wird es noch einfacher sein, euch auf eure Favoriten auf WhatsApp zu konzentrieren. Ab sofort könnt ihr die Personen und Gruppen, die euch am wichtigsten sind, schnell oben auf dem Anrufe-Tab und als Filter für eure Chats finden.

WhatsApp: verstärkter Fokus auf Favoriten

WhatsApp hat eine kleine, aber feine Neuerung angekündigt. Diese Funktion wird ab heute für alle Nutzer eingeführt und wird in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein. Falls ihr die neue Funktion noch nicht seht, habt ein wenig Geduld.

Ganz gleich, ob ihr gerade im Gruppenchat mit eurer Familie seid oder euch mit eurem besten Freund unterhaltet – ihr seht eure „Favoriten“ in allen euren Chats und Anrufen und könnt sie so auch über euren Anrufe-Tab per Schnellwahlfunktion anrufen.

So fügt ihr Kontakte zu euren „Favoriten“ hinzu:

Wählt auf dem Chats-Bildschirm den Filter „Favoriten“ und wählt dort eure Kontakte oder Gruppen aus.

Tippt auf dem Anrufe-Tab auf „Favoriten hinzufügen“ und wählt eure Kontakte oder Gruppen aus.

Ihr könnt eure „Favoriten“ auch bequem in euren Einstellungen verwalten. Geht dafür zu „Einstellungen -> Favoriten -> Zu Favoriten hinzufügen“. Dort könnt ihrjederzeit die Reihenfolge ändern.

