Die Entwicklung immersiver Videotechnologien eröffnet neue Möglichkeiten für das Erleben virtueller Realität. Ab heute, dem 18. Juli 2024, werden Nutzer der Apple Vision Pro Zugang zu neuen Inhalten erhalten, die ein besonders intensives Seherlebnis versprechen. Das Immersive-Format kombiniert 8K-Auflösung, ein 180-Grad-Sichtfeld und dreidimensionalen Raumklang. Die neuen Inhalte sind ohne zusätzliche Kosten über die Apple TV App verfügbar.

Virtuelle Reisen zu entlegenen Orten

Die Produktionsreihe „Boundless“ ermöglicht es Zuschauern, ferne Orte virtuell zu besuchen. In der Auftaktepisode „Hot Air Balloons“ können Betrachter die einzigartige Landschaft Kappadokiens in der Türkei aus der Perspektive eines Heißluftballon-Passagiers erleben. Die eindrucksvollen Felsformationen der Region werden dabei aus beeindruckenden Blickwinkeln präsentiert.

Es sind noch einige weitere interessante Episoden geplant. Für den Herbst ist beispielsweise eine Episode mit dem Titel „Arctic Surfing“ angekündigt. Darin begleiten die Zuschauer eine Gruppe von Surfern, die nördlich des Polarkreises nach geeigneten Wellen suchen.

Begegnungen mit der Tierwelt

Die Naturdokumentationsreihe „Wild Life“ bringt Vision Pro Nutzer näher an wilde Tiere heran. Eine Episode führt in das Sheldrick Wildlife Trust in Kenia, eine bekannte Aufzuchtstation für verwaiste Elefanten. Die Zuschauer können die täglichen Routinen der jungen Elefanten beobachten, einschließlich ihrer Schlammbäder und Interaktionen mit den Pflegern.

Eine weitere Folge wird Unterwasseraufnahmen von den Bahamas zeigen. Taucher nehmen die Zuschauer mit in die Tiefen des Ozeans, wo sie Begegnungen mit verschiedenen Meeresraubtieren erleben.

Luftaufnahmen von Naturlandschaften

Die Serie „Elevated“ nutzt Drohnentechnologie, um spektakuläre Luftaufnahmen zu liefern. Die erste Episode konzentriert sich auf die hawaiianischen Inseln. Hier fliegt man über aktive Vulkane und kann die Kraft von Wasserfällen aus nächster Nähe erleben und die vielfältige Topografie des Archipels erkunden.

Für eine spätere Episode ist eine Reise durch Neuengland während der Herbstsaison geplant. Die charakteristische Herbstfärbung der Wälder, die felsige Küstenlinie und die malerischen Flüsse der Region sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Fiktionaler Kurzfilm mit historischem Hintergrund

„Submerged“, der erste Spielfilm im Immersive-Format, spielt während des Zweiten Weltkriegs. Regisseur Edward Berger, bekannt für seine Arbeit an „Im Westen nichts Neues“, inszeniert eine spannungsgeladene Geschichte an Bord eines U-Boots. Die Zuschauer erleben hautnah mit, wie die Besatzung nach einem Torpedoangriff um ihr Überleben kämpft. Die beengten Verhältnisse innerhalb des U-Boots sollen durch das neue Format besonders eindringlich vermittelt werden.

Sport- und Musikerlebnisse

Ein geplanter Kurzfilm wird das NBA All-Star Weekend 2024 in Indianapolis dokumentieren. Fans können verschiedene Wettbewerbe wie den Slam-Dunk-Contest und das All-Star Game aus ungewöhnlichen Perspektiven miterleben. Besonders hervorgehoben wird die erste NBA vs. WNBA 3-Point Challenge mit den Basketballstars Sabrina Ionescu und Stephen Curry.

Zudem wird der mehrfach ausgezeichnete Musiker The Weeknd in einem speziell produzierten Konzertfilm zu sehen sein. Details zu dem Projekt sind noch nicht bekannt, aber Apple verspricht, die Grenzen zwischen Live-Auftritt und virtuellem Erlebnis zu verwischen.

Für Surfenthusiasten ist auch ein Film über Big-Wave-Surfen vor der Küste von Teahupo’o, Tahiti, in Produktion. Die Aufnahmen sollen die Kraft des Ozeans und die Fähigkeiten der Elitesurfer beim Bezwingen einer der gefährlichsten Wellen der Welt zeigen. Die erste Folge der neuen Sportserie von Red Bull wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Technische Entwicklungen für Produzenten

Um die Erstellung solcher Inhalte zu ermöglichen, arbeitet Apple an neuen Produktionstools. Ein spezielles Kamerasystem namens URSA Cine Immersive wird entwickelt, um die hohen technischen Anforderungen des Formats zu erfüllen. Zudem werden Videobearbeitungsprogramme wie DaVinci Resolve Studio und Apple Compressor an die Bedürfnisse des neuen Formats angepasst. Diese Tools sollen noch im Laufe des Jahres verfügbar sein und Filmemachern die Möglichkeit geben, das Potenzial des immersiven Videoformats voll auszuschöpfen.

