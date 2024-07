Die Nominierungen für die Emmy Awards 2024 wurden bekannt gegeben und Apple TV+ kann sich über allerhand Berücksichtigungen freuen. Mit der besten Emmy-Auszeichnung aller Zeiten erhält Apple TV+ 72 Nominierungen für 16 Apple Originals, darunter The Morning Show, Slow Horse, Palm Royale, Loot, Lessons in Chemistry und mehr.

Apple TV+ erhält 72 Nominierungen für die Emmy Awards 2024

In der Nacht zu heute wurden die Nominierungen für die diesjährigen Emmy Awards bekannt gegeben. Apple TV+ hat heute einen Rekord von 72 Emmy-Award-Nominierungen für 16 Originals verbuchen können. Der Video-Streaming-Dienst erzielte sein bisher bestes Ergebnis mit Nominierungen in zahlreichen Haupt-Kategorien, darunter herausragende limitierte oder Anthologie-Serien (Lessons in Chemistry), herausragende Dramaserien (The Morning Show, Slow Horses), herausragende Comedyserien (Palm Royale), herausragende Dokumentarfilm- oder Sachbuch-Specials (STEVE! (Martin) ein Dokumentarfilm in 2 Teilen, Girls State ) und herausragende moderierte Sachbuchserie oder Special (The Reluctant Traveler With Eugene Levy).

Apples mit Emmy-, SAG- und Critics Choice Awards ausgezeichnete Serie The Morning Show bricht auch in ihrer dritten Staffel Rekorde. Die Serie führt mit insgesamt 16 Nominierungen und 10 Nominierungen für die besten Schauspieler – die meisten für eine Dramaserie in diesem Jahr, da die Stars Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Nicole Beharie, Karen Pittman, Greta Lee, Billy Crudup, Mark Duplass, Jon Hamm, Holland Taylor und Marcia Gay Harden allesamt für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden.

Die 72 Nominierungen verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Apple Originals

The Morning Show (16)

Palm Royale (11)

Lessons in Chemistry (10)

Slow Horses (9)

STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces (5)

Masters of the Air (3)

Girls State (3)

Physical (2)

Hannah Waddingham: Home for Christmas (2)

The Reluctant Traveler With Eugene Levy (2)

Silo (2)

Apple Werbespots (2)

Loot (1)

Carpool Karaoke: The Series (1)

Sugar (1)

Hijack (1)

The New Look (1)

Die Gewinner der Emmy Awards 2024 werden voraussichtlich am 15. September bei einer Zeremonie bekannt gegeben.

