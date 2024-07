Math Notes gehört zu den interessantesten Funktionen, die in diesem Jahr in iPadOS 18 integriert werden. In einem neuen Interview sprechen Apple-Produktmanager Ty Jordan und Apples Engineering Managerin Jenny Chen über Math Notes und darüber, warum Apple so lange gewartet hat, das iPad mit einer Taschenrechner-App auszustatten.

Math Notes: Mathematische Problemlösungen auf dem iPad

Mit dem neuen Math Notes Rechner können Nutzer in iPadOS 18 mathematische Ausdrücke tippen oder schreiben, dabei werden sie sofort in ihrer eigenen Handschrift gelöst. Zudem kann man mit dem neuen Graphing Feature eine Gleichung aufschreiben oder tippen und einen Graphen mit nur einem Fingertipp einfügen. Man kann sogar mehrere Gleichungen auf demselben Graphen hinzufügen, um zu sehen, wie diese zusammenhängen. Auf Math Notes kann man in iPadOS 18 automatisch über die Notizen App im neuen Math Notes Ordner zugreifen.

In dem Interview von YouTuber Chris Lawley erläutert Ty Jordan Apples Motivation bei der Umsetzung von Math Notes:

„Wir haben uns die Zeit genommen, die Art und Weise, wie Nutzer mathematische Berechnungen auf dem iPad durchführen können, neu zu gestalten. Anstatt lediglich einen einfachen oder wissenschaftlichen Taschenrechner auf das Gerät zu bringen, haben wir Math Notes entwickelt. Diese Funktion kombiniert die natürliche Stifteingabe mit geräteeigenen maschinellen Lernmodellen und der Leistungsfähigkeit von Apple Silicon. Nutzer können mathematische Probleme wie auf Papier schreiben, und die Lösung erscheint automatisch, fast wie von Zauberhand.“

Zu dem Graphing Feature erklärt Jenny Chen:

„Unser System kann erkennen, wann eine Gleichung grafisch darstellbar ist. Wir nutzen die Swift Diagramm-API, die auf jahrelanger Entwicklungsarbeit aufbaut, um flüssige und interaktive Diagramme zu erstellen. Die Benutzer können mit einem einzigen Fingertipp ein Diagramm für ihre Daten einfügen. Die Diagramme weisen ansprechende Animationen auf und ermöglichen es den Nutzern, entlang der x-Achse zu streichen, um veränderte Werte zu sehen, wodurch die interaktive Lernerfahrung verbessert wird.“

Smart Script: Handschriftliche Notizen mit KI verbessern

Smart Script wurde entwickelt, um die Handschrift in Echtzeit zu glätten und den Text zu begradigen, während der Nutzer mit dem Apple Pencil schreibt. Die Funktion ermöglicht auch die einfache Bearbeitung von handgeschriebenem Text, ähnlich wie bei der Bearbeitung von getipptem Text. Jordan gab in dem Interview auch Einblicke in die Art und Weise, wie Smart Script lernt und sich an den einzigartigen Handschriftstil eines jeden Nutzers anpasst:

„Smart Script verwendet ein geräteinternes maschinelles Lernmodell, das kontinuierlich lernt und schnell arbeitet. Es beginnt sofort mit der Feinabstimmung der Handschrift, selbst auf einem brandneuen iPad. Das System bietet sofort Vorschläge für die Rechtschreibprüfung, indem es versteht, was man geschrieben hat. Funktionen wie ‚Einfügen als Handschrift‘ verbessern sich im Laufe der Zeit und benötigen in der Regel nur ein bis zwei Absätze, um sich an den jeweiligen Stil des Nutzers anzupassen.“

iPadOS 18 befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Der finale Release wird voraussichtlich im September stattfinden.

Das vollständige Interview gibt es auf YouTube:

