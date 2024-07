Der Einsatz eines 2nm-Chips im iPhone wird möglicherweise später erfolgen als bisher angenommen. Ein Leak widerspricht den aktuellen Erwartungen und prognostiziert, dass die neue Fertigungstechnologie erst für das iPhone 18 zur Verfügung stehen wird, anstatt wie bisher vermutet für das iPhone 17 im nächsten Jahr.

Verzögerungen bei der Einführung von 2nm-Chips

Ein unter dem Pseudonym „Phone Chip Expert“ bekannter Nutzer auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo hat kürzlich Berichte über den Einsatz eines 2nm-Chips im iPhone 17 als unzutreffend bezeichnet. Der Leaker, der nach eigenen Angaben über 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie verfügt, argumentiert, dass Apples Chiphersteller TSMC den neuen Fertigungsprozess nicht rechtzeitig für das iPhone 17 bereitstellen könne.

Laut seiner Einschätzung wird die Massenproduktion des 2nm-Prozesses erst Ende 2025 anlaufen. Dies würde bedeuten, dass das iPhone 17 weiterhin auf den bewährten 3nm-Prozess von TSMC setzen wird. Erst mit dem iPhone 18 sei demnach der Einsatz eines 2nm-SoCs (System on a Chip) zu erwarten.

Nun gab es in der Vergangenheit natürlich schon mehrere Weibo-Leaks, die sich in Luft aufgelöst haben. Die Aussagen des „Phone Chip Expert“ gewinnen jedoch an Gewicht durch seine bisherige Erfolgsbilanz bei Vorhersagen. In der Vergangenheit traf er bereits korrekte Prognosen, unter anderem zur Wasserfestigkeit des iPhone 7 und zu Apples Chip-Strategie beim iPhone 14.

Auswirkungen auf die Smartphone-Branche

Der Wechsel zur 2nm-Technologie verspricht bedeutende Fortschritte in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz. Experten gehen davon aus, dass im Vergleich zu Chips mit 3nm-Technologie der Stromverbrauch bei gleicher Geschwindigkeit um 25 bis 30 Prozent reduziert werden könnte. Eine Verzögerung bei der Einführung dieser Technologie könnte somit Auswirkungen auf die Weiterentwicklung von Smartphones haben.

Als Hauptkunde von TSMC erhält Apple üblicherweise als erstes Unternehmen Zugang zu den neuesten Chip-Technologien des taiwanesischen Herstellers. Dies zeigte sich beispielsweise im Jahr 2023, als sich Apple die komplette Produktionskapazität der 3nm-Chips für iPhones, iPads und Macs von TSMC sichern konnte. Eine Verzögerung bei der 2nm-Technologie könnte daher nicht nur Apple, sondern die gesamte Branche betreffen.

