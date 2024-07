In regelmäßigen Abständen informieren die deutschen Mobilfunkanbieter über den Ausbau ihrer Netze. Nun hat sich mal wieder o2 zu Wort gemeldet und gibt zu verstehen, dass die 5G-Versorgung in Deutschland 96 Prozent erreicht.

o2 erreicht 96 Prozent 5G-Versorgung

o2 versorgt mittlerweile 96 Prozent der Bevölkerung mit seinem 5G-Netz. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mehr als 80 Millionen Bundesbürger im Alltag von 5G profitieren können. Um von 0 Prozent auf 96 Prozent zu gelangen, benötige o2 weniger als vier Jahre. Damit wurde diese Standard schneller als jede andere Mobilfunktechnologie zuvor ausgebaut.

Im Oktober 2020 startete O2 Telefónica sein 5G-Netz in den ersten fünf deutschen Städten. Seitdem ging es schnell voran: Ende 2021 erreichte der Telekommunikationsanbieter bereits ein Drittel der Bevölkerung mit 5G, im Sommer 2022 bereits die Hälfte. Im Oktober 2023 knackte O2 Telefónica die 90-Prozent-Marke. Allein im Jahr 2023 hat O2 Telefónica eine Fläche von insgesamt 60.000 Quadratkilometern 5G-fähig gemacht. Das entspricht etwa der dreifachen Größe des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Zusätzlich wurden 2023 über 14.000 Kilometer Straßen und Schienen mit 5G versorgt.

Als nächstes peilt o2 an, so nah wie möglich an die 100 Prozent zu gelangen. Gleichzeitig bereitet man sich auf den Nachfolger „6G“ vor.

