Samsung Portable SSD T9 im Test. Laut Hersteller handelt es sich bei der Portable SSD T9 um einen externen Highspeed-Speicher in einem kompakten, leichten und rutschfesten Design. Samsung bewirbt die extern SSD zudem mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s, Kompatibilität mit PCs, Macs, iPhone 15, Android-Geräten und mehr. Zudem verfügt die Portable SSD T9 über eine AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung. Als Speichergrößen stehen 1TB, 2TB und 4TB zur Auswahl. Wir haben uns die Samsung Portable SSD T9 näher angeguckt und einem Test unterzogen. Kann die SSD tatsächlich das halten, was Samsung verspricht?

Samsung Portable SSD T9 im Test

Auch wenn immer mehr Daten in der Cloud landen, gibt es Anwendungsbereiche, die ein Online-Speicher nicht abdecken kann oder nicht zwingend sollte. Bei der Datensicherung unseres Macs setzen wir seit vielen Jahren auf eine externe Festplatte. Die klassische HDD hat bei uns – aus unterschiedlichen Gründen – längst ausgedient. Sie ist deutlich größer, anfälliger und spürbar langsamer als SSDs. Zudem harmonieren externe SSDs seit vergangenem Jahr mit der iPhone 15 Familie und bringen dort neue Möglichkeiten bei der Videospeicherung und Bearbeitung. Dies hat uns veranlasst, die Samsung Portable SSD T9 zu testen. Bei der Auswahl zwischen einem 1TB, 2TB und 4TB Modell haben wir uns für die goldene Mitte entschieden. Hier haben der Einsatzzweck und finanzielle Gründe für das 2TB Modell gesprochen.

Lieferumfang und Design

Im Lieferumfang der Samsung Portable SSD T9 befindet sich das Nötigste. Das soll nicht negativ klingen, vielmehr benötigen wir auch. In der Verpackung findet ihr neben der Samsung Portable SSD T9 ein USB-A auf USB-C Kabel, ein USB-C auf USB-C Kabel sowie der übliche Papierkram. Wie gesagt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Mit den beiden Kabeln könnt ihr die SSD an einer Vielzahl an Endgeräten anschließen.

Die Samsung Portable SSD T9 misst 60mm x 88mm x 14mm und entspricht in der Größe in etwa einer Kreditkarte. Dabei wiegt die SSD 122g. Weiter setzt Samsung auf ein rutschfestes Gehäuse (Gummierung des Gehäuses). Das Gummi fühlt sich griffig und weich an, hat allerdings den Nachteil, dass kleine Staubpartikel und Fussel schnell haften bleiben. Es macht nicht wirklich Sinn, das Gehäuse täglich zu säubern. Es ist nicht störend, man erkennt halt nur die Mini-Fussel.

Samsung gibt die SSD mit sturzsicher aus bis zu 3m Höhe an. Zudem ist sie durch eine 5-jährige eingeschränkte Herstellergarantie von Samsung abgesichert. Zu Testzwecken haben wir die Samsung Portable SSD T9 zwei, drei Mal aus 2m abstürzen lassen. Auch nach den Unfällen ist diese voll einsatzklar und äußerlich unbeschädigt. Offiziell ist das Gehäuse nicht gegen Wasser und Staub geschützt, so dass wir dies auch nicht getestet haben.

Samsung Portable SSD T9: rasend schnell

Samsung selbst spricht in seinem Marketingmaterial von einer Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s für die Portable SSD T9. Auch wenn wir diese Werte im Test nicht ganz erreichen konnten und „nur“ auf 1887 MB/S beim sequenzellen Lesen kamen, ist die SSD für unseren Einsatzzweck in jedem Fall ziemlich flott unterwegs. Ein komplettes Time Machine Backup, welches bei einer klassischen HDD noch gefühlt den ganzen Tag dauert, ist mit der T9 innerhalb kurzer Zeit erledigt.

An dieser Stelle muss allerdings erwähnt werden, dass die theoretischen 2.000 MB/s nur mit USB 3.2 Gen 2×2 erreicht werden. Nutzt ihr beispielsweise einen USB 3.2 Gen 2 Anschluss, so halbiert sich die Übertragunsgeschwindigkeit, was in unseren Augen immer noch verdammt schnell ist.

Nicht nur Time Machine Backups könnt ihr mit der T9 schnell und unkompliziert erledigen, auch der normale Datentransfer von einem Mac oder PC ist schnell erledigt. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer größere Daten von A nach B transportieren möchtet, oder Spiele extern auslagern möchtet, so erweist sich die SSD ebenfalls als idealer Begleiter.

Samsung Portable SSD T9 und das iPhone 15 Pro

Mit der Einführung des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im vergangenen Jahr (hier unser iPhone 15 Pro Max Test) hat Apple eine spannende Neuerung eingeführt, für die sich die Samsung Portable SSD T9 ebenfalls ideal eignet.

Ihr könnt Daten mit einem optionalen USB 3 Kabel bis zu 20-mal schneller übertragen. Das iPhone und Lösungen von Drittanbietern wie Capture One helfen Fotografen zudem, ein professionelles Studio einzurichten. So können ihr Bilder in ProRAW mit 48 MP aufnehmen und direkt vom iPhone auf den Mac übertragen. ProRes Video (egal, ob SDR, HDR oder Log) kann direkt auf externe Speichermedien aufgenommen werden, für hochauflösendere Aufnahmeoptionen bis zu 4K mit 60 fps und mehr Flexibilität am Set, wenn das iPhone die primäre Kamera ist.

Ihr schließt die Samsung Portable SSD T9 über das mitgeliefert USB-C auf USB-C Kabel an eurem iPhone 15 Pro an und sobald ihr in den Kamera-Einstellungen ProRes Video ausgewählt habt, erfolgt die Speicherung automatisch auf dem externen Medium. Auf die Inhalte könnt ihr dann wahlweise direkt am iPhone über die Fotos-App oder Dateien-App bzw. den Mac zugreifen und weiterverarbeiten.

Natürlich könnt ihr die SSD an euerem iPhone auch dazu verwenden, um andere Inhalte dort zu speichern. Ihr könnt unter anderem Fotos auswählen und diese auf die externe SSD kopieren. Dabei taucht die SSD als „Laufwerk“ in der Dateien-App unter Speicherorte auf. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ihr die SSD natürlich über über USB-C als externes Laufwerk auf dem iPad nutzen könnt.

Hinweis: Wenn ihr die SSD für Time Machine Backups nutzt, könnt ihr diese nicht gleichzeitig als Laufwerk am iPhone nutzt. dort wird die SSD dann schlicht und einfach nicht erkannt.

Apropos Verschlüsselung. Natürlich könnt ihr eine softwareseitige Verschlüsslung (unter anderem von Time Machine Backups) nutzen, die Samsung Portable SSD T9 unterstützt auch einen Passwortschutz auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung. Die zugehörige Software findet ihr standardmäßig direkt auf der SSD. Solltet ihr diese allerdings aus welchen Gründen auch immer gelöscht haben, so könnt ihr euch auf der Samsung-Webseite die „Magician Software“ für Windows, macOS und Android herunterladen.

Alles in allem hinterlässt die Samsung Portal SSD T9 einen überzeugenden Eindruck auf uns. Die SSD ist klein, kompakt und robust. Mit der gebotenen Geschwindigkeit seid ihr in jedem Fall auf der Überholspur. Kleines Manko sind die Fussel, die die SSD „anzieht“. Sicherlich kein Beinbruch, nur ein kleiner Schönheitsfehler. Die Samsung Portal SSD T9 ist mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel und harmoniert unter anderem mit dem Mac, iPhone und iPad. So könnt ihr beispielsweise Time Machine Backups auf dem Mac anlegen, ProRES-Videoaufnahmen vom iPhone 15 Pro direkt auf der SSD speichern oder Fotos und sonstigen Dateien vom iPad auf der SSD auslagern. Bei Amazon erreicht die SSD bei über 400 Bewertungen 4,7 von 5 Sternen.

Preis & Verfügbarkeit

Die Samsung Portal SSD T9 gibt es in drei unterschiedlichen Speichergrößen: 1TB, 2TB und 4TB. Das 1TB Modell schlägt aktuell mit 134,90 Euro, das 2TB Modell für 197,39 Euro und das 4TB Modell mit 357,15 Euro zu buche.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren