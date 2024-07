Über fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple seine lustige „Apple at Work“-Kampagne startete, zu denen auch die „Underdogs“ gehören – eine fiktive Gruppe von Angestellten, die dank Apples Produkten einige Abenteuer im Arbeitsalltag erfolgreich bestehen. Dieses Mal muss das Team einen Großauftrag in Thailand managen.

Die Apple Underdogs sind zurück

Im neuesten Spot ist unter anderem das Apple Vision Pro Headset zu sehen, mit dem Brian mithilfe von Spatial Computing mehrere Aufgaben in mehreren Fenstern gleichzeitig erledigen kann. Ob FaceTime, iCloud oder Übersetzungen, in dem knapp 10-minütigen Video kommen eine Vielzahl von Features aus Apples Ökosystem zum Einsatz.

Apple schreibt zum Video mit dem Titel „The Underdogs: OOO (Out Of Office)“:

„Begleite Apple bei der Arbeit auf einer spannenden Geschäftsreise nach Thailand, wo die Underdogs etwas herstellen lassen! Erlebe, wie Mac, iPhone, iPad und Apple Vision Pro zusammenkommen, dabei helfen, eine neue Verpackungsfabrik zu finden, Designänderungen in letzter Minute vorzunehmen, Prototypen zu erstellen, Sprachbarrieren zu überwinden und vieles mehr.“

