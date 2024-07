Eve Systems hat heute die Verfügbarkeit der ab Werk Matter-fähigen Ausführung der smarten Wetterstation Eve Weather bekannt gegeben. Eve Weather bietet detaillierte lokale Wetterdaten und eine nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme. Das Gerät misst Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, zeigt einen 12-Stunden-Wettertrend an und lässt sich über verschiedene Plattformen steuern. Mit der Einführung einer Matter-fähigen Version erweitert Eve Systems die Kompatibilität des Produkts erheblich. Für Apple-Nutzer ohne Matter-Controller bleibt die HomeKit-Variante von Eve Weather weiterhin verfügbar. Für die Version ist ein kostenloses Matter-Firmwareupdate verfügbar.

Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

Die Eve Weather Wetterstation zeichnet sich durch ein wasserbeständiges Aluminiumgehäuse aus, das sich für den Außeneinsatz eignet. Auf dem großen Display werden die wichtigsten Wetterdaten übersichtlich dargestellt. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, diese Informationen über Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistant abzurufen. Die Eve-App bietet zusätzliche Analysemöglichkeiten. Dazu gehören detaillierte Verlaufsgrafiken und die Auswertung von Luftdruckmessungen.

Durch die Integration der Matter-Technologie eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Hausautomatisierung. Eve Weather kann nun als Auslöser für verschiedene Smart-Home-Aktionen über das Matter-Protokoll dienen. So lassen sich beispielsweise Bewässerungssysteme automatisch an die aktuellen Wetterbedingungen anpassen. Die Einbindung in bestehende Smart-Home-Systeme erfolgt problemlos.

Eve Systems legt besonderen Wert auf den Schutz der Privatsphäre. Die Wetterdaten werden ausschließlich verschlüsselt zwischen dem Gerät und dem Smartphone oder der Steuerzentrale übertragen. Eine Cloud-Anbindung oder Nutzerregistrierung ist nicht erforderlich, was die Sicherheit der persönlichen Informationen erhöht.

Die Matter-fähige Version der Eve Weather Wetterstation ist ab sofort für 79,95 Euro erhältlich.

Eve Weather - Smarte Wetterstation (Matter) zum Überwachen von Temperatur,... Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.

Besitzer der HomeKit-Variante können ein kostenloses Firmware-Update durchführen, um von den neuen Funktionen zu profitieren. Je nach Angebot lohnt es sich gegebenenfalls bei der HomeKit-Variante zuzuschlagen. Momentan ist diese beispielsweise bei Amazon im Angebot für 49,95 Euro erhältlich.

Angebot Eve Weather – Smarte Wetterstation, digitales Thermometer & Hygrometer mit Wettertrend-Anzeige,... Eve Weather erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Zeitverlauf verfolgen und den Wettertrend im...

