Seit einiger Zeit warnt Apple seine iPhone- und iPad-Nutzer in den Einstellungen vor unsicheren bzw. ungesicherten WLAN-Netzwerken. Nun hat der Hersteller aus Cupertino ein Patent angemeldet, um dieses System auf die nächste Stufe zu heben und Nutzer umfangreicher über WLAN-Netzwerke zu informieren.

Apple-Patent deutet auf neues System zur Bewertung von WLAN-Netzwerken hin

Apple hat beim US Marken- und Patentamt ein neues Patent angemeldet, welches ein neues System zur Einstufung öffentlicher WLAN-Netzwerke auf Grundlage mehrerer Kriterien thematisiert.

Aus der Patentbeschreibung geht hervor, dass Apple-Geräte Daten über WLAN-Netzwerke sammeln, ohne den Benutzer und seinen genauen Standort zu identifizieren. Mit diesen Daten würde ein System diese WLAN-Netzwerke und ihre Eigenschaften abbilden, um die Effizienz der Interaktionen zwischen Benutzergeräten und den erkannten Zugangspunkten zu verbessern.

Sollte Apple das Patent zur Anwendung bringen, so würden iOS-Benutzer in den Einstellungen Bezeichnungen wie „Hohe Qualität“, „Beliebt“ und „Verdächtig“ sehen, um ein Wi-Fi-Netzwerk zu beschreiben. Das System würde Benutzer auch fragen, ob sie eine Verbindung zu einem verfügbaren beliebten Wi-Fi-Netzwerk herstellen möchten.

Apple meldet Jahr für Jahr zahlreiche Patente an. Während manche Technologien tatsächlich genutzt werden, landen andere Patente hingegeben dauerhaft in der Schublade. Da Apple zuletzt ein starken Fokus auf die Themen Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz gelegt hat, können wir uns gut vorstellen, dass WLAN-Netzwerke zukünftig durch Apple klassifiziert werden, so dass der Anwender ein besseres Gespür für das drahtlose Netzwerk erhält.

