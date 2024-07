Anfang dieses Jahres bot Apple TV+ in den USA für eine begrenzte Zeit eine Sammlung von Filmen anderer Studios an. Dieses „Experiment“ scheint von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass Apple nun deutlich mehr Hollywood-Deals für lizenzierte Filme anstrebt, um den TV+-Katalog zu erweitern.

Apple TV+ Katalog soll durch weitere lizenzierte Filme erweitert werden

Apple TV+ fokussiert sich in erster Linie auf Eigenproduktionen, so dass nur „Originals“ auf der Video-Streaming-Plattform laufen. In den USA startete Apple allerdings einen Test und erweiterte den Apple TV+ Katalog mit lizenzierten Inhalten.

So sicherte sich Apple Anfang dieses Jahres in den USA rund 50 Filme von Hollywood Studios und nahm diese in seinen Katalog auf. Darunter waren Filme, wie z.B. „Mean Girls“ und „Titanic“. Bloomberg berichtete, dass die positive Resonanz Apple ermutigt habe, weitere Filme zu lizenzieren, um das Angebot zu erweitern. Gleichzeitig sind große Studios wie Warner Bros., Discovery und Disney zunehmend bereit, ihre Inhalte an Konkurrenten zu verkaufen, um den Umsatz zu steigern.

Es ist nicht bekannt, wie fortgeschritten die Gespräche sind. Auch ist unklar, ob die Inhalte zunächst nur für die USA lizenziert werden oder diese weltweit auf Apple TV+ zur Verfügung stehen.

