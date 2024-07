Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort stehen mit „Omnivore“ und „Lady in the Lake“ zwei neue Originals auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit.

„Omnivore“: neue Doku-Serie des weltberühmten Kochs René Redzepi

Apple TV+ erweitert sein Portfolio mit „Omnivore“. Bei „Omnivore“, handelt es sich um eine Doku-Serie, die vom weltberühmten Koch René Redzepi kreiert wurde und die Schönheit und Komplexität der menschlichen Erfahrung anhand von beleibten berühmten Zutaten erkundet.

Jede Folge von „Omnivore“ feiert den Anbau, die Verarbeitung und den Verzehr von acht der wichtigsten Zutaten der Welt, darunter Bananen, Chilis, Kaffee, Mais, Schweinefleisch, Reis, Salz und Thunfisch, und enthüllt, wie sie als Eckpfeiler des globalen Kulturerbes dienen. Redzepi und der mit dem und Emmy-Award ausgezeichnete ausführende Produzent Matt Goulding („Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown“) führen das Publikum auf eine weltumspannende Odyssee und enthüllt komplizierte Geschichten hinter den Zutaten, die Gesellschaften, Kulturen, Überzeugungen und den Verlauf der Menschheitsgeschichte geprägt haben. Die Serie führt die Zuschauer an Reiseziele auf der ganzen Welt, darunter Dänemark, Serbien, Thailand, Spanien, Japan, Dschibuti, Peru, Südkorea, Frankreich, Kolumbien, Indien, Bali, Ruanda und Mexiko, sowie an Orte in den Vereinigten Staaten. In jeder Folge bieten Redzepi und verschiedene Mitwirkende der Serie eine persönliche Erkundung der kulinarischen Traditionen und stellen die lokalen Bemühungen vor, die Gaben der Erde zu würdigen, zu bewahren und zu schützen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Lady in the Lake“ ist gestartet

Weiter geht es mit „Lady in the Lake“ und einer weiteren neuen Serie auf Apple TV+. In der 7-teiligen Miniserie übernehmen die Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin Natalie Portman, die auch als ausführende Produzentin fungiert, und die Emmy-Nominierte Moses Ingram die Hauptrollen.

Als am Thanksgiving 1966 das Verschwinden eines jungen Mädchens Baltimore erschüttert, geraten die Leben zweier Frauen auf tödlichen Kollisionskurs. Maddie Schwartz (Portman) ist eine jüdische Hausfrau, die ihre geheime Vergangenheit hinter sich lassen und sich als investigative Journalistin neu erfinden möchte, und Cleo Johnson (Ingram) eine Mutter, die sich durch die politische Unterwelt der Schwarzen in Baltimore bewegt und gleichzeitig darum kämpft, ihre Familie zu ernähren. Ihre unterschiedlichen Leben scheinen zunächst parallel zu verlaufen, doch als Maddie sich auf Cleos rätselhaften Tod fixiert, öffnet sich ein Abgrund, der alle um sie herum in Gefahr bringt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der eingebundene Trailer gibt euch einen kurzen Einblick in die Serie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren