Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat sich schnell Zugang zum gesperrten Smartphone von Thomas Matthew Crooks verschafft, dem Schützen, der am vergangenen Samstag einen Anschlag auf Donald Trump verübte. Das Gerät, bei dem es sich um ein neueres Samsung-Modell mit Android-Betriebssystem handelte, konnte mithilfe einer speziellen forensischen Software in nur 40 Minuten entsperrt werden.

Anfängliche Herausforderungen und rasche Lösung

Am Sonntag wurde Crooks‘ Smartphone zur Analyse in das Labor des FBI in Quantico, Virginia, gebracht. Am Dienstag gaben die Ermittler bekannt, dass sie erfolgreich auf den Inhalt des Geräts zugreifen konnten.

Bloomberg berichtet, dass das FBI zunächst versuchte, das Smartphone mit einem Forensik-Tool von Cellebrite zu entsperren. Als dies nicht gelang, wandte sich das FBI direkt an das israelische Unternehmen, um weitere Unterstützung zu erhalten. Cellebrite stellte zusätzlichen technischen Support und eine weiterentwickelte Version seiner Software zur Verfügung. Mit diesen Ressourcen knackten die FBI-Techniker die Sicherheit des Geräts in weniger als einer Stunde.

Die Associated Press berichtet, dass das entsperrte Gerät Fotos des ehemaligen Präsidenten Trump, des Präsidenten Biden und anderer Regierungsvertreter enthielt. Der Suchverlauf enthielt auch Suchanfragen im Zusammenhang mit einer schweren depressiven Störung.

Die schnelle Entsperrung von Crooks‘ Android-Gerät wirft ein Schlaglicht auf die derzeitigen Unterschiede bei der Smartphone-Sicherheit. Bloomberg stellt fest, dass Cellebrite bei neueren iPhones vor großen Herausforderungen steht. So sollen Geräte mit iOS 17.4 und neuer von Cellebrite nicht entsperrt werden können.

