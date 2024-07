Netflix hat seit April weltweit mehr als 8 Millionen zahlende Abonnenten gewonnen, wie aus den neuen Abonnenteninformationen [PDF] hervorgeht, die in den Ergebnissen des zweiten Quartals des Unternehmens enthalten sind. Ein Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass sich das Abonnentenwachstum von Netflix in den letzten Quartalen verlangsamt hat, was möglicherweise auf die Einschränkungen bei der Passwortweitergabe zurückzuführen ist. Dennoch geht der Plan von Netflix auf – denn der Streaming-Riese konnte einen deutlichen Anstieg der Werbeeinnahmen verzeichnen, der die Verlangsamung bei den Neuabonnements ausgleicht.

Werbe-Tarife boomen

Mit dem Anstieg der bezahlten Abonnements hat Netflix nun insgesamt 277,65 Millionen bezahlte Abonnenten weltweit, was einem Wachstum von 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der Abonnements mit Werbeeinblendungen stieg im Vergleich zum Vorquartal um satte 34 Prozent. Kein Wunder: Immerhin hat das Unternehmen den werbefinanzierten Tarif massiv beworben und bei der Gelegenheit das billigste werbefreie „Basic“-Abonnement in vielen Regionen abgeschafft.

Netflix hat ohnehin in den letzten Monaten viele Änderungen vorgenommen. Von Preiserhöhungen, über das Ende des Passwort-Sharings, bis hin zu den besagten Werbe-Abos. Unterm Strich bedeuten höhere Preise, zusätzliche Kosten für weitere Haushalte und ein Fokus auf Werbung mehr Geld in den Kassen, womit sich der Kurs von Netflix in nächster Zeit wohl nicht ändern wird. Es wird sogar gemunkelt, dass ein kostenloses Abo mit mehr Werbung kommen könnte.

Der Umsatz von Netflix stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 16,8 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar.

Netflix ist nicht die einzige Plattform, die in neue werbebasierte Tarife investiert. Auch Disney+, Amazon Prime Video, Hulu und HBO Max haben bereits einen billigeren Tarif mit Werbung eingeführt. Zudem hat Disney+ Anfang des Jahres angekündigt, gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorzugehen. Gerüchten zufolge erwägt auch Apple TV+ die Einführung eines werbegestützten Tarifs.

